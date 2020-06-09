«Питер радует «тридцатниками». Сегодня, 9 июня, на погоду будет оказывать влияние фронтальный раздел, вытянувшийся в меридиональном направлении у западных границ области. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон вновь существенно выше нормы», — такой прогноз сделал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня температура воздуха в городе составит +29…31 градусов, в Ленобласти ожидается от 27 до 32 со знаком «плюс». Порывы юго-западного ветра будут достигать 8 метров в секунду, при грозе, которая также возможна, он будет порывистым.

Минувший понедельник поставил рекорд и стал самым теплым с начала лета и года — максимальная температура воздуха тогда достигла +30,3 градусов. Как предположил синоптик, абсолютный рекорд температуры может быть обновлен сегодня — максимальные значения для 9 июня были зафиксированы в 1956 году, когда воздух прогрелся до +31,3 градусов.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.