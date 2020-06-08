В каких районах Петербурга больше всего заражений коронавирусом? Центр имени Алмазова обновил данные за май

Согласно данным карты, на первом месте по количеству пациентов с коронавирусом в Петербурге — Приморский район. Под наблюдением находятся 7 337 человек, число людей с диагностированным COVID-19 составляет 825 человек. На втором месте Невский район — 3 879 человек под наблюдением, у 1 581 заболевание диагностировано. На третьем — Кировский район. Здесь 3 738 человек под наблюдением и 408 с подтвержденным коронавирусом.

Меньше всего заражений по-прежнему в Кронштадтском районе — 123 человека под наблюдением, у 43 коронавирус диагностирован. Петроградский район на втором месте по числу заражений — 417 под наблюдением, 258 с подтвержденным диагнозом. Замыкает тройку Курортный район — 443 человека под наблюдением, у 199 COVID-19 диагностирован.

Напомним, о том, что жители Приморского района чаще других нарушают режим самоизоляции, стало известно еще в апреле. Только в период с 20 по 22 апреля районные суды Петербурга зарегистрировали 189 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Согласно отчету за апрель, на первом месте по количеству пациентов с коронавирусом в Петербурге был именно Приморский район — тогда под наблюдением находились 2 202 человека, число людей с диагностированным COVID-19 составляло 120 человек.

С 3 июня в Петербурге перешли на новую методику формирования отчетов по смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это должно повысить оперативность, считают в Комитете по здравоохранению.

На сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с сегодняшнего дня, 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан. Смольный разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. Перечень будет озвучен уже в ближайшие дни, заявил губернатор города Александр Беглов.