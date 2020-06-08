На строящейся в Петербурге станции метро «Горный институт» погиб рабочий

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 8 июня во время производства работ на строящейся станции метрополитена «Горный институт» в Петербурге были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки. Один рабочий скончался на месте, другой госпитализирован в больницу — ему оказывается медицинская помощь.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием сотрудников Управления криминалистики, а также представителей государственной инспекции труда. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Подготовку стройплощадки под станцию «Горный институт» «Метрострой» начал в сентябре 2014 года. В следующем году была названа плановая дата начала строительства — 2016 год. Проходку одного из перегонных тоннелей начали только в феврале 2017 года. В феврале 2020 года в Смольном уточнили сроки открытия новых станций. Первое открытие состоится в 2022 году, когда будет введена в эксплуатацию станция «Горный институт».