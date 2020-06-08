Смольный разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге

«Вместе с Роспотребнадзором мы работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни... Приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно», — заявил Беглов в эфире «Радио России в Санкт-Петербурге».

На первых этапах к плановой работе вернутся все федеральные стационары, которые были перепрофилированы для работы с коронавирусом, после них — клиники, оказывающие высокотехнологичную и специализированную помощь. Полный перечень поэтапного возвращения Петербурга к нормальной жизни будет утвержден и озвучен правительством города на этой неделе.

Как отметил губернатор, в настоящий момент система здравоохранения Петербурга продолжает работать под большой нагрузкой, при этом созданы хороший запас средств индивидуальной защиты и коечный фонд в стационарах для пациентов с коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с сегодняшнего дня, 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.