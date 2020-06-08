«Вышла на утреннюю пробежку, встретила по пути глупую утку с детьми», — поделилась петербурженка. Утята вместе со своей мамой шагали вдоль тротуара — прямо по проезжей части. От несчастного случая с участием автомобиля девушка спасла, подталкивая их ладонью на поребрик. «Они сами в ладошку запрыгивают!» — говорит в видео петербурженка.

В продолжении ролика утята уже в безопасности на тротуаре, но не тут то было — вслед за своей мамой, которая решила побыстрее оказаться в воде, утята прыгнули с высоты в несколько метров. И если взрослая утка спикировала с помощью крыльев, то ее дети буквально плюхнулись «бомбочкой». После прыжка семейство осталось в целости, мама-утка даже пересчитала птенцов — все оказались на месте.