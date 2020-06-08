На минувших выходных петербурженка Екатерина Костина вышла на пробежку — и стала спасателем. На Благовещенском мосту она наткнулась на утят, которые не могли забраться на поребрик вслед за своей мамой. Но успешным спасением желторотиков спецоперация не ограничилась — утята тут же поспешили спрыгнуть в воду с высоты в несколько метров.
«Вышла на утреннюю пробежку, встретила по пути глупую утку с детьми», — поделилась петербурженка. Утята вместе со своей мамой шагали вдоль тротуара — прямо по проезжей части. От несчастного случая с участием автомобиля девушка спасла, подталкивая их ладонью на поребрик. «Они сами в ладошку запрыгивают!» — говорит в видео петербурженка.
В продолжении ролика утята уже в безопасности на тротуаре, но не тут то было — вслед за своей мамой, которая решила побыстрее оказаться в воде, утята прыгнули с высоты в несколько метров. И если взрослая утка спикировала с помощью крыльев, то ее дети буквально плюхнулись «бомбочкой». После прыжка семейство осталось в целости, мама-утка даже пересчитала птенцов — все оказались на месте.
Напомним, ровно год назад петербургский водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матери. Заметив утиный выводок, Иван успел затормозить, а вот водителю слева это не удалось — утка-мать и двое птенцов погибли под колесами.
А в мае 2019 года утиная парочка решила провести по-летнему теплый день в саду — и попала на видео. Утки перешли по пешеходному переходу от Дворцового моста к Летнему саду. Позже депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, возглавляющий региональное отделение Союза пешеходов России, решил сделать главную сенсацию мая — уток, переходящих дорогу по пешеходной зоне возле Летнего сада — символом Союза. Пернатые вдохновили депутата на создание изображения, и теперь он ищет готовых к сотрудничеству художников.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.