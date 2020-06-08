Малышка Ксения отправлена в свободное плавание. Фонд друзей балтийской нерпы попрощался с самой первой подопечной года

Еще нерпенком Ксения попала к спасателям 6 февраля — и стала самым первым подопечным года. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она — кроха пила через трубочку и даже посасывала кусочек рыбки вместо соски. Спустя почти полгода в Фонде друзей балтийской нерпы показали, как теперь выглядит Ксения — уже совсем не малышка!

Вместе с Ксенией выпустили в море малышку Тархова. Она была подобрана позже, в конце марта у города Сестрорецк — близ Тарховского парка. Помимо истощения, у нее была вывихнута передняя ласта. Теперь обе малышки здоровы, сильно выросли и потолстели. «На выпуске Тархова ушла в море сразу, а Ксюша зашла в воду, поплавала, потом вернулась на пляж к людям, поползала по пляжу, потом приползла обратно, прощаясь, и уже только после этого уплыла окончательно», — поделились в фонде.