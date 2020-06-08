В минувшее воскресенье, 7 июня, Фонд друзей балтийской нерпы попрощался с самой первой подопечной года — малышкой Ксенией. За время нахождения под присмотром биологов нерпа подросла, окрепла и теперь отправлена в свободное плавание.
Малышка Ксения отправлена в свободное плавание. Фонд друзей балтийской нерпы попрощался с самой первой подопечной года
Еще нерпенком Ксения попала к спасателям 6 февраля — и стала самым первым подопечным года. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она — кроха пила через трубочку и даже посасывала кусочек рыбки вместо соски. Спустя почти полгода в Фонде друзей балтийской нерпы показали, как теперь выглядит Ксения — уже совсем не малышка!
Вместе с Ксенией выпустили в море малышку Тархова. Она была подобрана позже, в конце марта у города Сестрорецк — близ Тарховского парка. Помимо истощения, у нее была вывихнута передняя ласта. Теперь обе малышки здоровы, сильно выросли и потолстели. «На выпуске Тархова ушла в море сразу, а Ксюша зашла в воду, поплавала, потом вернулась на пляж к людям, поползала по пляжу, потом приползла обратно, прощаясь, и уже только после этого уплыла окончательно», — поделились в фонде.
Как рассказали спасатели нерп, Ксения не сразу смогла попрощаться со своими опекунами.
Нерпенок, родившийся в начале февраля, редкое явление — сезон размножения у балтийской нерпы должен начинаться с середины февраля. «Животное для выращивания не самое простое, так как ей, судя по состоянию пуповины и ряду других признаков, не более 3-х дней от роду. Потерялась она наверное во время шторма, прошедшего 3 дня назад. Неизвестно, успела ли ее хоть раз покормить мать, но сама она от голода уже где то наелась тростника», — рассказали они.
Напомним, в начале января в Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоились за потомство петербургских ластоногих — тогда на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях — животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. По прогнозам биологов, в 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена. Для того, чтобы следить за численностью нерп, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория, а биологи начали разрабатывать плавучие домики для нерпы. Первым тестовый экземпляр опробовал Крошик.
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