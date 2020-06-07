В Петербурге с 8 июня вновь заработают книжные магазины «Подписные издания», «Все свободны» и «Порядок слов». Об этом они сообщили в социальных сетях.
«Подписные издания», «Все свободны» и «Порядок слов» вновь открываются в Петербурге
Так, в Instagram-аккаунте номинанта премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года «Подписные издания» сообщили об открытии с 8 июня. Магазин будет работать по обычному графику с 10.00 до 22.00. В нем смогут находиться не более 10 покупателей одновременно, при этом «посидеть и почитать книгу за столиком пока не удастся». Однако в «Знакомьтесь, Джо» могут сделать кофе с собой. Сотрудники же будут работать в масках, перчатках и защитных экранах, а для посетителей в зале установлены санитайзеры.
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Друзья! Мы пока и сами не можем поверить своему счастью, но в понедельник (8 июня) мы наконец-то снова открываем свои двери и будем работать по обычному графику с 10.00 до 22.00! ✨ Магазин был закрыт почти три месяца, и сейчас мы волнуемся так, как будто открываем совершенно новый магазин, как будто представляем вам «Подписные» впервые. Мы знаем, что возвращаемся только благодаря вашей непрерывной поддержке. Ваши заказы на podpisnie.ru, интерес к нашим постам в соцсетях и безграничное терпение – без всякого преувеличения – спасли нас: нам удалось расплатиться с поставщиками (которым тоже несладко пришлось) и арендодателями, сохранить весь штат (и выплачивать всем зарплату) и оперативно привозить книжные новинки. Мы не знаем, что будет дальше, но знаем, что с вами мы переживем что угодно. 💪🏼Спасибо вам! В честь открытия нам бы очень хотелось устроить лихой фуршет и всех вас обнять – но нельзя забывать про меры предосторожности. В магазин будем впускать пока не более 10 покупателей одновременно (простите, если вдруг надо будет немного подождать на входе, но это ради общей безопасности), посидеть и почитать книгу за столиком пока не удастся, увы 😔 (но ребята из «Знакомьтесь, Джо» могут приготовить вам кофе с собой). Все сотрудники облачатся в маски, перчатки и защитные экраны (листайте карусель). В зале установлены санитайзеры (#охужэтотНиколюк демонстрирует наличие на фото). Не забывайте, что ситуация с коронавирусом далека от разрешения, заботьтесь о своем здоровье и здоровье ближних. 🌿Помните, что вы по-прежнему можете дистанционно оформлять заказы с доставкой на нашем сайте. 📦 До встречи в понедельник, Ваши «Подписные» 🧡 #ачтоэтотутувас #магазинчтоли #амагазинработает #заглядывайтенаогонек #расскажемпроновинки #дажесквозьэкран #перчаткинамвпомощь #нетолпимсяпроходим #толькозакнигами #кофессобой #книгитожессобой #готовимсякоткрытию #будтоничегоинебыло #ноэтосовсемнетак #когдаужеможнобудетсоветоватькниги #черезтримесяцабезпосетителей #разучилисьобщатьсяслюдьми #мыэтобыстронаверстаем #подписныеиздания
В книжном магазине «Все свободны» также рассказали об открытии, но работать он будет по сокращенному графику — с 12:00 до 21:00. Сотрудники отмечают, что у них «за последнее время появилась масса интересных новинок». А «Порядок слов» будет работать с 12:00 до 20:00.
Ранее мы писали о том, что этой осенью книжный магазин «Подписные издания», номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года, станет еще больше. Он займет второй этаж в помещении на Литейном проспекте, 57 и тем самым расширится в 4,5 раза. «Какие там окна, а витраж, а потолок, а лестница, ох!» — говорят сотрудники магазина.
Напомним, с 8 июня в Петербурге разрешат работу непродовольственным магазинам (за исключением объектов, которые находятся в торговых центрах и ТРЦ), чья площадь не превышает 400 кв. м. и имеет отдельный уличный вход для посетителей. Также будут действовать требования по социальному дистанцированию: на одного человека должно приходится не менее четырех квадратных метрах. Примерочные зоны должны быть закрыты.
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