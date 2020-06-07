«Подписные издания», «Все свободны» и «Порядок слов» вновь открываются в Петербурге

Так, в Instagram-аккаунте номинанта премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года «Подписные издания» сообщили об открытии с 8 июня. Магазин будет работать по обычному графику с 10.00 до 22.00. В нем смогут находиться не более 10 покупателей одновременно, при этом «посидеть и почитать книгу за столиком пока не удастся». Однако в «Знакомьтесь, Джо» могут сделать кофе с собой. Сотрудники же будут работать в масках, перчатках и защитных экранах, а для посетителей в зале установлены санитайзеры.