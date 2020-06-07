В воскресенье в Петербурге воздух прогреется до +24 градусов

Так, в воскресенье прогнозируют спокойную погода с переменной облачностью, во второй половине дня местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. Температурный фон подрастет до рекордных для этого лета показателей, отмечает синоптик — от +22 до +24 градусов. При этом в Ленобласти — от +19 до +24 градусов.