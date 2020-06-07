Сегодня, 7 июня, в Петербурге потеплеет до +24 градусов. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его словам, основную роль в формировании метеорологических условий в городе будет играть гребень антициклона.
В воскресенье в Петербурге воздух прогреется до +24 градусов
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Фото: Shutterstock
Так, в воскресенье прогнозируют спокойную погода с переменной облачностью, во второй половине дня местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. Температурный фон подрастет до рекордных для этого лета показателей, отмечает синоптик — от +22 до +24 градусов. При этом в Ленобласти — от +19 до +24 градусов.
Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 760 мм рт. ст., что является практически нормой.
Напомним, на большей территории европейской части России ожидается температурный фон выше нормы. А на северо-запад надвигается и вовсе жара — аномалии будут достигать 10 градусов. Когда Петербургу готовиться к потеплению — в прогнозе Гидрометцентра.
Ранее метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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