В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Отмечается, что сотрудникам службы уже приходится переносить отпуска и мобилизовать все силы, так как высокое число заболевших привело к задержкам в выездам по вызовам петербуржцев.

«20 минут и 2 часа — это рекомендуемое время в порядке оказания скорой медицинской помощи. Безусловно, у нас 85% вызовов укладываются в норматив. Есть задержки, связанные с разными причинами, мы стараемся их ликвидировать», —- добавила Соловеьева.

Она также отметила, что в условиях эпидемии коронавируса очень много вызовов приходится на пациентов с соответствующими жалобами: «Если в прошлом году пациент с высокой температурой, как правило, оставался на месте, то теперь это, как правило, госпитализация или направление в центр КТ. Эти вызовы длительные. Задержки есть, я не скрою. Порядка 20% медиков болеют», — рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По данным Смольного, с начала эпидемии коронавируса в городе заразилось около 2,5 тысяч медиков. В неофициальном «Списке памяти» медиков, которые скончались за время работы с COVID-19, от Петербурга перечислен 31 сотрудник медучреждений. Всего там указано свыше 300 имен.

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