В Петербурге вновь запускают ночные автобусы. Они будут следовать по линиям метро

Отмечается, что автобусы № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М будут ходить с 22:00 до 01:00. В первый час они будут двигаться с интервалом в 10 минут, затем — 10–20 минут.

При этом автобусы 3М, повторяющие маршрут зеленой линии метро, будут следовать только «Приморской», а 5М, повторяющие фиолетовую, — только до «Международной». Схема движения транспорта доступна по ссылке.

Отметим, что ночной транспорт в Петербурге работает ежедневно с апреля по ноябрь, однако из-за эпидемии коронавируса и введенных ограничений, их запуск был перенесен. График движения в этом году также подвергся частичным изменениям: если раньше автобусы ходили с полуночи и до шести утра в ночь с пятницу на субботу и субботы на воскресенье, а также в праздничные дни, то в этом году часы их работы пока ограничены лишь до часу ночи.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что с 5 июня в городе возобновили работу более 90 маршрутов, отмененных также из-за эпидемии коронавируса в Петербурге. Подробный список восстановленных перевозчиков доступен по ссылке.

Сейчас общественный транспорт в Петербурге прекращает работу в 23:00, а метро — на час раньше, в 22:00. Сообщается, что вопрос о возобновлении привычного графика работы общественного транспорта в Смольном планируют обсудить ближе к 14 июня.

Транспортная реформа в Петербурге, которая также планировалась на 2020 год, уже перенесена на год в связи с пандемией коронавируса. Тем временем, с 1 июня в городе вновь начали действовать льготные проездные билеты. А с сегодняшнего дня, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан.



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