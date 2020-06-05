На набережной канала Грибоедова завершился капитальный ремонт. Он длился около года

Необходимость в капитальном ремонте была обусловлена дефектами бутовой кладки тела набережной, ее разрушением в верхней части — об этом свидетельствовали просадки гранитного мощения тротуаров. В ходе работ отремонтировали стенку набережной, усилив ее основание с помощью 51 сваи, выполнили новый ростверк, восстановили проезжую часть на всю ширину.

Всего рабочие отреставрировали 365 исторических гранитных камней набережной, 224 из которых облицовочные, 34 — карнизные и 107 — тротуарные. Также восстановили 11 гранитных тумб и металлическое перильное ограждение.

«В связи с тем, что ремонтируемый участок набережной канала Грибоедова и соседние здания являются памятниками истории и культуры, для обеспечения их сохранности все работы выполнялись щадящими методами. В течение всего периода строительства осуществлялся мониторинг зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительных работ», — рассказали в «Мостотресте».

Напомним, в ноябре 2019 года просевший участок набережной канала Грибоедова укрепили с помощью мешков с пескоцементной смесью. Такой «царь горы» появился в районе дома №80 и сразу привлек внимание горожан. Петербуржцы сомневались в ненадежности метода, а в «Мостотресте» заверили — продержится до 2021 года. Позже на участке с мешками появился Умка — одна из недавних работ уличного художника Loketski. Стрит-арт был стерт сотрудниками «Мостотреста» в день создания, а его автор обвинен в вандализме — за надругательство над объектом культурного наследия. Спустя двое суток Умка вернулся с транспарантом, но долго так и не продержался.