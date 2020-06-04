Как будут выглядеть новые набережные Охты и Оккервиля, решат петербуржцы

Исследованием территории, заявленной под проект, занимается архитектурно-планировочная и консалтинговая компания MLA+. Она же позднее займется работами по благоустройству отрезка от моста Шаумяна до Уткина моста по реке Охте и от Уткина моста до Заневского по обеим берегам Оккервиля.

Уже запущен открытый опрос для всех жителей города, которые хотят принять участие в благоустройстве. «Поделиться знаниями о проблемах берегов Охты и Оккервиля и предложить свои варианты развития территории» петербуржцев призывают организаторы проекта. Принять участие в онлайн-исследовании можно до 30 июня.

Параллельно с этим, в июне-июле, Центр гуманистической урбанистики UP ЕУСПБ проведет серию открытых встреч с жителями, на которых будут обсуждаться предложения горожан. Первая сессия уже назначена на 19:00 5 июня. Подробности — по ссылке. Всего в рамках проекта «Твой город: Охта/Оккервиль» проведут шесть-семь открытых встреч.