В Красногвардейском районе запускается проект соучаствующего проектирования «Твой город: Охта/Оккервиль». Жителям города предложат вместе с проектировщиками, бизнесменами и чиновникам обсудить, как благоустроить берега Оккервиля и Охты.
Как будут выглядеть новые набережные Охты и Оккервиля, решат петербуржцы
Исследованием территории, заявленной под проект, занимается архитектурно-планировочная и консалтинговая компания MLA+. Она же позднее займется работами по благоустройству отрезка от моста Шаумяна до Уткина моста по реке Охте и от Уткина моста до Заневского по обеим берегам Оккервиля.
Уже запущен открытый опрос для всех жителей города, которые хотят принять участие в благоустройстве. «Поделиться знаниями о проблемах берегов Охты и Оккервиля и предложить свои варианты развития территории» петербуржцев призывают организаторы проекта. Принять участие в онлайн-исследовании можно до 30 июня.
Параллельно с этим, в июне-июле, Центр гуманистической урбанистики UP ЕУСПБ проведет серию открытых встреч с жителями, на которых будут обсуждаться предложения горожан. Первая сессия уже назначена на 19:00 5 июня. Подробности — по ссылке. Всего в рамках проекта «Твой город: Охта/Оккервиль» проведут шесть-семь открытых встреч.
В июле результаты исследования будут переданы проектировщикам, а на их основе будет создаваться эскизный проект благоустройства. К концу 2020 года ожидается, что окончательный вариант проекта будет готов и согласован во всех необходимых инстанциях. Реализацию планируют на 2021 год.
Отмечается, что бюджет проекта составит не менее 100 млн рублей. Из бюджета Петербурга средства пройдут на топографическую съемку земельного участка, прокладку инженерных сетей, земляные работы и оформление прав на участок. Остальные работы профинансирует инвестиционно-строительный холдинг AAG. Организаторами проекта «Твой город: Охта/Оккервиль» выступили комитет финансов и комитет по благоустройству Петербурга.
Одним из недавних примеров соучаствующего проектирования, который будет применен на Охте и Оккервиле, стало благоустройство набережной реки Карповки от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Подробнее о том, как разрабатывался этот проект мы рассказывали здесь, а позднее делали материал о том, как все в итоге получилось.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.