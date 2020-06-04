В Петербурге не будут проводить электронное голосование по поправкам в Конституцию. ЦИК высказался против

Сообщается, что «за» проголосовали только двое членов, пятеро были против, шестеро воздержались.

Напомним, администрация Петербурга обратилась в Центризбирком с заявлением о проведении электронного голосования по поправкам в Конституцию. «Я его [право проведения электронного голосования в Петербурге] буду сегодня защищать», — сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Вместе с Петербургом отстаивали право на проведение электронного голосования по поравкам в ЦИКе еще пять регионов: Москва, Петербург, Карелия, Красноярский край и Нижегородская область. Проводить онлайн-выборы будут в Москве и Нижегородской область. Ранее Элла Памфилова заявляла, что подобный способ подачи голосов будет применен только в трех регионах и не больше.

1 июня президент России Владимир Путин назвал дату проведения голосования по поправкам в Конституцию. Он отметил, что 1 июля 2020 года «смотрится как подходящий день для голосования».

Ранее наиболее вероятной датой проведения голосования по поправкм в Конституцию называли 24 июня (теперь на эту дату назначен Парад Победы). Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к организационному комитету и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а также источники «Коммерсанта», близкие к обсуждению — они отмечали, что возможными датами могут стать годовщина парада Победы 1945 года или День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля. Дата 24 июня казалась вероятной, так как она несет в себе символическое значение — в 1945 году именно 24 июня провели парад Победы на Красной площади в Москве.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе. Тогда заявлялось, что закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправках к Конституции России законным. Ранее проект изменений прошел все три парламентских чтения, был одобрен Советом Федерации и парламентами всех 85 регионов страны, а также подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля.



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