Во время пандемии стало понятно: зеленый комфортный балкон и оранжерея в гостиной — новая необходимость. «Собака.ru» собрала истории 6 городских садоводов-любителей (в том числе главреда журнала Яны Милорадовской), которые превращают балкон в цветущий сад или парник с зелеными овощами, а домашнюю фотостудию или гостиную — в конкурента оранжереям у Таврического сада.
Как Петербуржцы озеленяют балконы: от цветущего сада на 86-метровом балконе до лоджии с помидорами и огурцами
Елена Боброва
Видеохудожник, высадила канадскую ель на балконе в центре города
Садоводством я увлеклась прошлым летом, когда жила у друзей на даче и вырастила за пару месяцев невероятно красивую клумбу. Выбирая цветы, отдавала предпочтение тем, которые прекрасно растут в дикой природе и смогут существовать без меня, если не будет возможности приехать. Например, шалфей, гвоздика, декоративная капуста. Но балконе тогда у меня не было, зато комнатных растений стало больше. Затем я переехала в новую квартиру с большим балконом — это вдохновило меня на подвиги.
Так как размеры позволяют, я решила украсить балкон елями, чтобы наслаждаться зеленью даже зимой. Я внимательно изучила все возможные варианты хвойных, оказалось что Канадская ель растет крайне медленно, за год вырастает около 5 сантиметров, у нее небольшая корневая система, что позволяет ей себя отлично чувствовать себя в уличном кашпо. С наступлением тепла, созревал и план по озеленению. Вдохновившись дачным опытом я запаслась несколькими видами семян из прошлогоднего путешествия по Италии. Высадила рассаду в феврале на окне и совсем летние цветы прямо в грунт балконных кашпо. Теперь в моей коллекции лаванда, маки, кипарисы.
Моя гордость и любовь это глициния, тоже из Италии, из 6 семян взошло одно, поэтому для меня, это драгоценность, конечно же! Также, к моим фаворитам относится Лавр благородный и огромная Роза, которая украшает гостиную. В комнате у меня растет денежное дерево, которому, как и моей дочери, исполнилось 13 лет — я выращивала их одновременно! Как-то в Хельсинки я увидела ресторан, засаженный зелеными ростками и ребята поделились со мной секретом: положить в горшок косточку авокадо. Я сняла в свой instagram видео, о том, как я выращиваю авокадо дома, это вдохновило моих друзей — получился авокадный флэшмоб.
Мария Павловская
Фотограф, озеленила балкон во дворе-колодце с помощью профессионалов
5 лет назад мы въехали квартиру в доме, окна которого выходят в большой двор-колодец, и всё это время до балкона как-то не доходили руки. В апреле, во время изоляции, когда балкон стал классной возможностью гулять, не покидая пределов квартиры, мы решили всё же довести дело до ума, чтобы дышать воздухом было красиво и приятно. Я обратилась к моей подруге Варе Щербаковой, которая возглавляет проект Plants for Friends, с просьбой помочь продумать озеленение. Варя выслушала мои пожелания — ориентиром были парижские балконы, предложила варианты растений, закупила всё на базе, привезла и собственноручно высадила. На всё ушло буквально пара дней, оказалось, что нужно совсем немного времени и денег, чтобы стало свежо и уютно. Теперь у нас много пышной герани, которая цветёт и даёт зелёный объём, а также разные травы, которые ассоциируются с домашним огородом и идут в чай и салат: чабрец, розмарин, тимьян, мята, шалфей. Уход минимальный – изначально просила Варю подобрать неприхотливые растения, за которыми не надо следить. Поливаю через день, немного рыхлю землю, если нужно. Такое озеленение стоило нам 20 тысяч рублей. Мы выходим на балкон с чашечкой кофе утром и с бокалом вина вечером, дышим, наблюдаем за жизнью соседей — во дворе хорошая акустика, слышны разговоры и позвякивания посуды во время обеда.
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Евгений Левин, оператор, фотограф. Сделал оранжерею в своей фотостудии
Растениями я хотел заниматься еще в юности: все подоконники и балкон заставлял горшками, особенно любил кактусы и суккуленты. Поступил учиться на ландшафтного дизайнера, но было скучно и я в итоге закончил педагогический. Как-то я не был дома несколько дней, а потом обнаружил свои растения превратившимися в ледышки из-за резкого похолодания. Мне стало грустно и я много лет ничего не сажал. Пять лет назад я начал озеленять свой двор: центром композиции был газон, на котором мы разместили 5 групп подсолнухов — все около них фотографировались. Около полутора лет назад, зимой, желание заниматься растениями стало непреодолимым. Я купил лампы, землю и насажал всякое разное у себя в комнате. Я занимался кинопроизводством, плотно сидел у монитора, а растения помогали отдохнуть. Потом я попал на форум органического земледелия, где познакомился с новыми людьми, методами, концепциями. Шаг к собственной оранжерее мечты я сделал, когда искал пространство под фотостудию. Приехал посмотреть вариант: 2 этажа и антресоль, когда поднялся, понял: вот моя оранжерея, хотя там было абсолютно пусто.
За пол года я озеленил всю студию, на кухне у нас даже есть салаты, базилик и руккола. На крыше у нас есть береза, а в оранжерее можно посидеть на сендбегах, попить чай или провести встречу. Заснять все это даже приезжали журналисты с Первого и Пятого каналов. Сейчас я даже хочу организовать движение по партизанскому озеленению. У меня есть хищные питомцы из тропиков, кактусы и есть обычные комнатные растения, как со школьного подоконника. Я делю их условно на 3 группы: пустыня, тропики и «неубиваемые». И полив и почву я составляю исходя из их предпочтения. Кому кору, кому камушки, кому мох. Часто кладу червей в горшки — они очень полезны, для почвы. Оранжерея — моя тихая гавань, мой кабинет, я могу рассматривать растения часами: следить как они реагируют на новый грунт, почему они такой формы. Зимой особенно классно: зеленый массив с большим количеством света вырабатывает гормон счастья. Поначалу на мое увлечение окружающие смотрели странно, но со временем пристрастились и оценили. Иногда мы с друзьями вместе сажаем семена, а потом наблюдаем как всходят, как растут. Можно сделать такой проект: посади растение и смотри на него через веб-камеру)
Яна Милорадовская
Главный редактор «Собака.ru», устроила зимний сад в эркере дома Веге
У моей троюродной бабушки дом в Ботаническом саду: да, она родилась там в блокаду, среди кувшинок Victoria Regia и королевских пионов, — и сейчас проживает с видом на розарий и дикий девичий виноград. Совершая долгие прогулки с Элеонорой Андреевной Князевой по ботсаду в детстве, я, разумеется, глубоко прониклась – и обзавелась амбициями завести свою собственную частную оранжерею. Но путь к оранжерее был тернист, как молочай Миля. На дебаркадере, где мы с мужем Антоном (Антон Горланов, архитектор, дизайнер выставок «Христос в темнице» и«Дейнека / Самохвалов» — Прим. ред) прожили четыре года, хоть он и был похож на плавучую оранжерею, развести бурную растительность не удалось: когда мимо нас проходили яхты, дебаркадер качало, монстера ездили по палубе с диким скрежетом, и ее тошнило. Но когда мы въехали в дом Веге, сад сложился сам собой — в классическом петербургском эркере. Растения мы покупаем в магазине Ботанического сада и на Авито: так в эркере прописались китайская роза, пальма ховея, бромелия, кротон, флебодиум, антуриум, папоротник и акмена. У каждого растения есть имя: папоротники — Кирилл и Мефодий, кротон — Александр Дейнека. У пальмы фамилия Сикейрос — она была приобретена на улице, названной в честь мексиканского художника.
Как ухаживать, постоянно уточняю у Вари Щербаковой, актрисы и создательницы движения Plants for Friends – терзаю вопросами в ее instagram. Самые трогательные отношения сложились с бонсаем – он чахнет от малейшего невнимания, и я каждое утро прощупываю почву у его корней – если недостаточно влажная, сразу видно, что бонсай уже сильно не в духе, и листья его скукожились. Уход за прочей флорой взял на себя мой муж – честно, сама я не отличу удобрение от керамзита, а Антон даже сделал пару пересадок, что для меня как квантовая физика – то есть абсолютно недоступно для понимания. В результате его манипуляций дивными фиолетовыми цветами украсилось редкое бразильское дерево – брунфельсию — которое вообще не должно цвести в домашних условиях. Два месяца самоизоляции оправдали все инвестиции в домашний сад: деревья и цветы показывают себя наилучшим антидепрессантом и заменяют прогулки по Царскому селу и Гатчине. Мы поставили кресло прямо посреди эркера – и теперь сражаемся за место под пальмой: я слушаю в саду подкасты, Антон читает историю Римской империи, а наш кот Валентин Александрович возлежит.
Оксана
Технический писатель, разбила цветущий сад на 86-метровом балконе
Несколько лет назад мы с семьей искали квартиру, пришли смотреть вариант без отделки: серые цементные стены, какие-то лабиринты, которые неожиданно вывели меня к 86-метровому балкону. Я сразу решила: берем! По периметру дома есть еще несколько таких, наш еще не самый большой. Сначала хотели остеклить балкон, но помешали технические сложности. До переезда я никогда не занималась цветами — они у меня попросту гибли. Но с появлением балкона меня захлестнул интерес: в первый год я купила 6 виол у бабушек у метро. На этапе всходов рассада погибла — жуткое разочарование. На одном из форумов я увидела фотографии петуний и рассказы о том, как их легко можно вырастить. Постепенно у меня начало что-то получаться. Теперь каждую осень я продумываю как будет выглядеть мой балкон следующей весной: заказываю семена и ращу цветы, самые обычные — петунии, лобелии. На солнце растут калибрахоа и бальзамины, а в тени — бегония. Все планы вношу в специальную тетрадь. Я не покупаю рассаду: в масштабах моего балкона это очень затратно — все выращиваю из семян. Всего у меня 100 емкостей для растений, небольшие ящики с девичьим виноградом, елочки, которые зимой отлично смотрятся припорошенные снегом. Летом я люблю пить на балконе кофе, вечером — вино. У нас есть мангал — до введения запретов мы жарили на нем шашлыки. Муж и сын подтягиваются на турнике. Когда у меня вдруг появляется желание поменять квартиру, я быстро понимаю — такого же балкона больше не будет, и желание пропадает. Если бы еще над нами не было двух десятков этажей, а соседи сверху не бросали бы на наш балкон окурки или чего похлеще. Но за все надо платить.
Евгений Ваничев
Врач-рентгенолог, вырастил иву на балконе
Я работаю врачом-рентгенологом и увлекаюсь современной урбанистикой — там без современных озеленительных идей никуда. Свой балкон я начал озеленять пару лет назад случайно: я развелся и вернулся к себе в коммуналку. За годы моего отсутствия на балконе в выщерблине кирпича выросла чахлая ива — я ее выдернул и сначала хотел выкинуть, а потом стало интересно: может ли обычное деревцо расти в кадке круглый год. Оказалось — может. Попутно у меня появилась туя и дикий виноград. Виноград на балконах Петербурга я встречаю часто и тоже планирую растянуть его по стене на шпалере — это круто смотрится и совершенно не затратно. Балкон у меня небольшой — всего пару квадратов, потому особо не размахнешься. С другой стороны, я люблю именно большие одиночные многолетние растения — кустарники, деревья. Мое вдохновение — прогулки по городу, во время которых я наблюдаю какие в палисадниках жители сажают растения. У меня дед по маминой линии плотно увлекался садоводством: постоянно экспериментировал с прививками разных сортов на яблони, груши, мне маленькому показывал. Это такое позитивное, созидательное увлечение.
В уходе за ивой главное — грамотная обрезка. Это же деревце, размером в 2-3 этажа, а мне надо держать его в пределах 2–2,5 метров, чтобы не сдуло или балкон не упал, да и чтобы горшка хватало. С ивой все-таки не страшно экспериментировать: она и живучая, да и не дефицит, если вдруг что-то пойдет не так. В общем ива — как крупномерный бонсай. Источник интереса к дереву на балконе для меня стала статья о миланских небоскребах Bosco Verticale архитектора Стефано Боэри. Более того, это сейчас такой определенный тренд в архитектуре — многоэтажные дома с большими озелененными террасами. На балконе я пью утром кофе или отдыхаю вечером после работы. Ночью и ранним утром Московский проспект затихает и можно расслабиться. В белые ночи на нем очень красиво: видно зарева от солнца за горизонтом, небо и освещение постоянно меняется, перетекает. Летом приглашаю на балкон гостей, сейчас делаю складной столик между кресел, чтобы можно было поставить чашки-тарелки.
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Дарья Зоркина, Превратила лоджию в полноценную теплицу для помидоров и салата
Когда мы снимали в хрущевке квартиру с открытым балконом мне захотелось его немного оживить и спрятаться от глаз соседей — я купила балконные ящики, землю и кучу разных семян. Почему-то цветы у меня не выросли, зато с фасолью и базиликом все получилось, к тому же очень приятно есть то, что вырастил сам. Уже седьмой год я экспериментирую с овощами: морковка, редис, помидоры, зелень и пряные травы. Сейчас у меня застекленный 3-метровый балкон — это почти теплица и все растет прекрасно. У нас с мужем нет огорода или дачи, но раньше я много времени проводила вблизи грядок и кустов вместе с семьёй, половину лета точно, плюс все выходные весны и осени. Подростком я это всё люто ненавидела, говорила, что лучше б мы купили эту картошку, чем так убиваться каждый раз, но теперь что-то во мне пробудилось — за хруст свежего огурчика с грядки я готова на многое.
Сейчас у меня на балконе растут огурцы и помидоры в больших мешках, в ящиках на стеллаже горох, укроп, петрушка, руккола, щавель, базилик, салат, физалис. Салат пересадила магазинный из горшочков — можно доесть его до состояния пары листьев, посадить в грунт, и он пышно отрастет заново. В прошлом году у меня была рассада земляники — ягоды тоже здорово растут, но в моей землянике завелась тля, которая потом сожрала почти все посадки. Муж собрал систему автополива: помпы, краны, трубочки — в определённое время вода льётся в каждый горшок из большого контейнера. В прошлом году она успешно работала, пока мы были в отпуске и просто каждый день. Много работы весной: подготовить грунт, посеять семена на рассаду, вообще спланировать, как что расставить.
Я провожу много времени на балконе: читаю, работаю, просто смотрю в окно и проветриваюсь, наблюдаю за растениями. Это одно из любимых мест в доме, сюда можно прийти, чтоб успокоиться и перезарядиться. В начале весны всегда начинаю суетиться, выбирать, что посадить, как все обустроить. В гостях, когда вижу большой пустующий балкон, сразу начинаю воображать, как бы можно было его засадить. Когда к нам в гости кто-то приходит, то балкон всегда становится точкой притяжения, всем интересно, что и как устроено в «огороде». В Instagram огурцы получают лайков больше, чем моя новая стрижка. Нельзя сказать, что балкон нас кормит, но пара огурцов и пучок свежей зелени каждый день очень радуют.
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