В Смольном назвали дату открытия храмов в Петербурге

Отмечается, что с соблюдением всех санитарных требований храмы города смогут принять первых посетителей уже 5 июня. Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства города № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которому посещение храмов с указанной даты разрешено при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.

Теперь, чтобы попасть в храм, прихожанам придется соблюдать несколько правил:

сохранять социальную дистанцию не меняя полутора метров;

использовать гигиенические маски и перчатки;

одновременно внутри сможет ограниченное число людей, исходя из плозади помещений (например, на территории до 400 кв. м. может находиться не более одного человека на четыре квадратных метра);

гражданам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано воздержаться от посещения.

Сотрудникам же придется проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения, а также обрабатывать руки антисептиками и использовать оборудование по обеззараживанию воздуха.

Количество людей, которые могут одновременно находиться в храмах, должно быть ограничено, исходя из площади помещений. Так, в помещениях площадью до 400 кв.м может находиться не более 1 человека на 4 кв.м.

Напомним, в конце мая Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан. На всех этапах ведомство оставляет требование социального дистанцирования и применение санитарных мер.

В конце апреля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил запрет на посещение храмов в связи со «сложной эпидемиологической обстановкой». Богослужения в городских храмах продолжают проводиться в закрытом режиме без прихожан до «особого по этому случаю уведомления». Пока храмы закрыты, для прихожан, священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжают исполнять свои обязанности согласно штатным обязанностям.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России также установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. Решения об открытии залов будут принимать главы регионов.



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