Строить ТЦ над метро «Политехническая» не станут. Проект отклонил Градостроительный совет Петербурга

Известно, что поддержали проект 11 членов совета, однако против него выступили 12.

«Отклонить представленное решение, рекомендовать авторам доработать архитектурно-градостроительный облик объекта (...) с учетом замечаний Градостроительного совета», — сказано в документе.

Напомним, проект реконструкции «Политехнической» был представлен в ходе заседания Градостроительного совета 19 мая — он предполагал появление на месте прежнего павильона станции пятиэтажного «многофункционального комплекса общественного значения» высотой 24,9 метра.

Авторами проекта реконструкции «Политехнической» выступила «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова». Согласно нему, на смену постройке 1975 года, одним из создателей которой является архитектор Сергей Сперанский, предлагается возвести пятиэтажное торгово–офисное здание со встроенным вестибюлем метро.

Позднее студенты Политехнического университета создали петицию против реконструкции станции.