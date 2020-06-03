Дрозденко назвал дату открытия границы Ленинградской области с Финляндией

Пересечь границу с Финляндией, по словам Дрозденко, петербуржцы смогут уже до начала последнего месяца лета, августа. Такой ответ губернатор Ленобласти дал подписчикам своего Instagram. Однако сохраняется возможность, что открытия границ можно ожидать и раньше заявленного срока. «Если страховка и визы до конца года, то есть шанс использовать. Я запрошу позицию Роспотребнадзора и МИДа по открытию границы», — добавил губернатор.

Как отметил Дрозденко, если в стране пребывания не будет новых заболевших коронавирусной инфекцией, то карантин по возвращении в России проходить будет не надо.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.

В 2024 году Финляндия откроет новый пограничный пункт в Париккала — на границе с Россией. По мнению экспертов, он может стать четвертым по популярности для грузового транспорта и пятым — для пассажирского. Вместе с тем, ученые из Финляндии предложили ограничить туристический поток ради комфорта местных жителей. Ежегодно он увеличивается на 5% — такая динамика, по их мнению, грозит ухудшением условий жизни во многих мегаполисах, включая Хельсинки.