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В Муринском парке появился памятник деревьям Петербурга. Так горожане привлекают внимание к проблеме вырубки зеленых насаждений

В Муринском парке появился памятник деревьям Петербурга. Арт-объект установили неподалеку от строительного забора — на территории парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». Так горожане привлекают внимание к проблеме вырубки зеленых насаждений.

  • Здесь и далее фото: сообщество "За сохранение Муринского парка"

«В Муринском парке появился памятник деревьям Петербурга. Его также можно было бы назвать символом градостроительства Калининского района. Такая же участь грозит еще 100 деревьям, 21 кустарнику и 12 тысячам квадратных метров газона! И все это ради очередной коммерческой частной коробки для пляжного волейбола», — говорят защитники Муринского парка. 

На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство. 

Почему петербуржцы против строительства второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке?

В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса

Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Позже защитники Муринского парка подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны.

В августе более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки. В январе 2020 года петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые передали в Смольный губернатору города Александру Беглову. 

Дарья Гладких,
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