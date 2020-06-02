В Муринском парке появился памятник деревьям Петербурга. Так горожане привлекают внимание к проблеме вырубки зеленых насаждений

«В Муринском парке появился памятник деревьям Петербурга. Его также можно было бы назвать символом градостроительства Калининского района. Такая же участь грозит еще 100 деревьям, 21 кустарнику и 12 тысячам квадратных метров газона! И все это ради очередной коммерческой частной коробки для пляжного волейбола», — говорят защитники Муринского парка.

На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство.

В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.

Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Позже защитники Муринского парка подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны.

В августе более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки. В январе 2020 года петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые передали в Смольный губернатору города Александру Беглову.