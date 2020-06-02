В Яблоневом саду, который расположен на территории бывшего совхоза «Ударник» во Фрунзенском районе Петербурга, зацвели яблони. Распустились белыми цветами почти 500 деревьев — и, благодаря нежаркой погоде, они будут радовать петербуржцев цветением еще около полутора недель.
Фоторепортаж: в Яблоневом саду в Петербурге зацвели почти 500 яблонь
Всего в сквере, расположенном вдоль Белградской улицы рядом с улицей Турку в настоящее время растут более 1300 деревьев 29 пород и почти 21,5 тысяча кустарников 20 видов. Здесь можно найти и очень редкие для Петербурга растения, например, грушу иволистную — серебристое деревце, цветущее в мае белыми цветами, или черемуху Маака, которую отличает необычная кора красновато-желтого или золотистого цвета.
«В этом году сотрудники ОАО «СПХ «Фрунзенское» обогатили сад, высадив 20 яблонь Недзведского и столько же декоративных яблонь сорта «Ред Роялти». Молодые саженцы расположились вдоль улицы Турку и их можно узнать по ярким розовым цветам. Также сад этой весной украсили 1350 кустов барбариса и спиреи. Благодаря нежаркой погоде деревья будут цвести еще примерно полторы недели. А к сентябрю созреют плоды, которые добавят Яблоневому саду осенних красок», — рассказали в Комитете по благоустройству.
Яблоневый сад расположен на территории бывшего совхоза «Ударник» вдоль Белградской улицы рядом с улицей Турку во Фрунзенском районе — некоторые совхозные плодовые деревья растут здесь и сегодня. Площадь сада составляет около 15 гектаров. В 2008 году была проведена его реконструкция — северной части появился водоем, в саду проложили новые дорожки, разместили новые скамейки.
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