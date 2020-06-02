«В этом году сотрудники ОАО «СПХ «Фрунзенское» обогатили сад, высадив 20 яблонь Недзведского и столько же декоративных яблонь сорта «Ред Роялти». Молодые саженцы расположились вдоль улицы Турку и их можно узнать по ярким розовым цветам. Также сад этой весной украсили 1350 кустов барбариса и спиреи. Благодаря нежаркой погоде деревья будут цвести еще примерно полторы недели. А к сентябрю созреют плоды, которые добавят Яблоневому саду осенних красок», — рассказали в Комитете по благоустройству.

Яблоневый сад расположен на территории бывшего совхоза «Ударник» вдоль Белградской улицы рядом с улицей Турку во Фрунзенском районе — некоторые совхозные плодовые деревья растут здесь и сегодня. Площадь сада составляет около 15 гектаров. В 2008 году была проведена его реконструкция — северной части появился водоем, в саду проложили новые дорожки, разместили новые скамейки.