Беглов заявил, что распространение COVID-19 в Петербурге имеет «тенденцию к замедлению»

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, у нас количество заболевших превышает количество выздоровевших. Но все-таки хотел бы отметить, что она имеет тенденцию к замедлению, к определенному замедлению», — отметил Беглов.

В прошлую пятницу губернатор Петербурга сообщал, что город все еще не вышел на плато по распространению коронавируса. Это заявление он сделал во время посещения будущего стационара для пациентов с COVID-19 на улице Ленсовета.

В тот же день руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге близка к стабильной — такой прогноз на ближайшее время позволяют составить данные о снижении темпов распространения инфекции.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил о замедлении темпов распространения коронавируса в стране. Он отметил, что в 19 субъектах начинают постепенную отмену ограничений, а еще 25 готовы перейти к этому этапу. В Петербурге пока решено продлить противоэпидемический режим до 15 июня, однако определенные послабления уже даны.

Тем временем, Шведский футуролог предсказал децентрализацию мегаполисов и сообщил, что пандемия превратит Петербург в объединение небольших поселков. Что? Да!



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