В первый день лета в Петербурге ожидается до 15 градусов тепла

Напомним, ранее синоптики говорили о том, что май 2020 года в Петербурге войдет в тройку самых холодных с начала века. На тот момент средняя температура воздуха в городе составила 9 градусов – более чем на градус ниже нормы. Синоптик напомнил, что майская температурная норма в Северной столице равна +10,9.

Добавим, что и апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. По словам синоптика, средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год с результатом +2,3 градуса. 7 апреля в Петербурге зафиксирован первый температурный рекорд. Так тепло не было уже 24 года — в 13:00 температура воздуха достигла +15,8 градусов.

О том, какое лето нас ожидает, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По словам экспертов, в России летом ожидается экстремальная жара. «В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — говорится в сообщении.