Сегодня, 30 мая, в Ленинградском зоопарке были выбраны имена для ястребиных совят. Об этом рассказали сотрудники зоопарка в Instagram.
Фанни, Юкки и Илта: совятам Ленинградского зоопарка дали имена
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Имена для ястребиных совят выбраны!🦉 ⠀ Благодаря нашим подписчиками мы получили множество интересных вариантов имён для птенцов, которые родились в начале апреля. ⠀ Вчера орнитологи Ленинградского зоопарка совещались весь день и только под вечер смогли определиться – малышей будут звать Фанни, Юкки и Илта😉 ⠀ Спасибо всем, и особенно @anatoleolga @svetlana__tatyanina и @amayorova за то, что помогли нам назвать крох! ❤️
Так, несколько дней назад в Instagram-аккаунте Ленинградского зоопарка появился пост с просьбой помочь с выбором имен для совят. «В начале апреля у пары Ирги и Тони родились детеныши, первое время они находились в укромном домике, а сейчас уверенно сидят на ветках неподалеку от родителей», – рассказали сотрудники зоопарка. Как они признались, определить их пол сложно, поскольку ярко выраженных половых признаков у сов нет. «Самки обычно крупнее самцов, но птенцы еще растут, поэтому понять, кто перед нами мы сможем только через год, а так не хочется оставлять крох безымянными!», – говорится в посте.
Интернет-пользователи оставили под постом более 150 комментариев, и вариантов было предложено немало: Мокко, Латте и Капучино, некоторые предлагали назвать птенцов в честь планет или созвездий. Однако орнитологи Ленинградского зоопарка после совещания решили, что малышей будут звать Фанни, Юкки и Илта.
Напомним, летом прошлого года сотрудники Ленинградского зоопарка показали птенцов ястребиных сов. Малыши появились на свет в мае, но все это время прятались в укромном домике — под присмотром мамы и папы. С 1987 года это первое потомство, которое появилось на свет в Ленинградском зоопарке.
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