Фанни, Юкки и Илта: совятам Ленинградского зоопарка дали имена

Так, несколько дней назад в Instagram-аккаунте Ленинградского зоопарка появился пост с просьбой помочь с выбором имен для совят. «В начале апреля у пары Ирги и Тони родились детеныши, первое время они находились в укромном домике, а сейчас уверенно сидят на ветках неподалеку от родителей», – рассказали сотрудники зоопарка. Как они признались, определить их пол сложно, поскольку ярко выраженных половых признаков у сов нет. «Самки обычно крупнее самцов, но птенцы еще растут, поэтому понять, кто перед нами мы сможем только через год, а так не хочется оставлять крох безымянными!», – говорится в посте.