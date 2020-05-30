Петербургские парки и скверы планируют открыть для прогулок лишь на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», пишет «Коммерсант».
Стало известно, когда в Петербурге откроют парки и скверы
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Фото: Shutterstock
По словам Елина, с 1 июня в Петербурге начинается только первый этап. Открытие зеленых зон в ближайшее время приведет к росту числа случаев заражения коронавирусом, отметил он. Представитель Смольного добавил, что если распространение заболевания будет падать, то следующим шагом будет разрешение уличного спорта. При этом он подчеркнул, что открывать парки сейчас опасно, так как «там на площадках собирается много людей, в том числе и детей, которые потом вернутся домой и могут заразить своих близких».
Напомним, власти Петербурга объявили о смягчении ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Отмечается, что с 1 июня соблюдение самоизоляции будет носить рекомендательный характер для лиц старше 65 лет. Обязательное ношение масок и перчаток вновь останется обязательным только в общественных местах, транспорте и магазинах. Также с лета откроются нотариальные и юридические конторы, а петербуржцам вновь разрешат посещать кладбища, но обяжут пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, начиная с 29 мая и по 30 июня пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных. Они заработают в понедельник, 1 июня.
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