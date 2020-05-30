Стало известно, когда в Петербурге откроют парки и скверы

Напомним, власти Петербурга объявили о смягчении ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Отмечается, что с 1 июня соблюдение самоизоляции будет носить рекомендательный характер для лиц старше 65 лет. Обязательное ношение масок и перчаток вновь останется обязательным только в общественных местах, транспорте и магазинах. Также с лета откроются нотариальные и юридические конторы, а петербуржцам вновь разрешат посещать кладбища, но обяжут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, начиная с 29 мая и по 30 июня пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных. Они заработают в понедельник, 1 июня.

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