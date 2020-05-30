В Петербурге за день активировали 21 тысячу льготных проездных

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что город все еще не вышел на плато по распространению коронавируса. Это заявление он сделал во время посещения будущего стационара для пациентов с COVID-19 на улице Ленсовета.

Напомним, льготные проездные билеты отменили в Петербурге с 28 марта, когда была объявлена президентская нерабочая неделя. Позднее ограничения продлили на апрель и май. Ранее о том, что проездные билеты петербуржцев будут восстановлены сообщала пресс-служба вице-губернатора города Максима Соколова.

Всего на восстановление коммерческих проездных, по оценкам ведомства, смогут рассчитывать около 30 тысяч петербуржцев. Ранее стало известно, что в период пандемии городским метрополитеном продолжает пользоваться каждый пятый житель Петербурга.



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