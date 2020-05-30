Мария Элькина — о том, как «Лахта-центр» совершил революцию в сознании петербуржцев, каким будет город после пандемии и как нам не допустить его руинирования

Какие позитивные изменения произошли в Петербурге за последние годы?

Город меняется гораздо сильнее, чем нам кажется. Что произошло хорошего в Петербурге за последнее время? Построили «Лахта-центр», западный скоростной диаметр, мост Бетанкура. Я не большая поклонница таких больших инженерных сооружений, но они оказали влияние на наше мировоззрение. В Петербурге появилось что-то современное, что при это много кому нравится — это мне кажется важным.

За последние 10 лет в городе построили несколько симпатичных зданий — например, авторства Сергея Чобана с цветными фасадами. Вообще архитектура Петербурга, на мой взгляд, должна быть яркой в разных смыслах — я не согласна с тем, что наш город должен быть серым и мрачноватым, как на гравюре. Нам и так все время не хватает солнца, стоит это компенсировать. Еще построили бизнес-центр Quattro Corti с дворами из цветных стеклышек — мне это симпатично, хочется верить, что мы будем двигаться в эту сторону экспериментов, неожиданностей и яркости.

Самое большое достижение в Петербурге — он изменился в плане уличной жизни. 10 лет назад он был скучным, вялым городом с несколькими клубами и ресторанами, куда все ходили. Мы приезжали в Европу и поражались разнообразием пекарен, кофеен и ресторанов. Теперь мы сами — столица пекарен, кофеен, ресторанов. Это большое достижение: мы попали с этим в The New York Times, нас по этому знает весь мир, к нам в том числе из-за этого приезжают туристы из Европы. Конечно, Мариинский театр и Эрмитаж хотят думать, что приезжают только к ним, но это лишь отчасти правда. Это изменило наши привычки, восприятие города — ничего более радикального, наверное, не произошло. Интересный вопрос — что с этим будет дальше, так как мы уже два месяца всего этого не видим. Для нас он болезненный, но мы со всем справимся.