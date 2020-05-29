Не менее 470 пациентов с коронавирусом скончалось в Петербурге. Официальная статистика гласит, что их 178

Сообщается, что к 29 мая комиссия уже рассмотрела свыше 370 случаев смерти петербуржцев с подтвержденным COVID-19. Около 100 истории болезни умерших пациентов находятся в самом комитете и ждут передачи в комиссию. Однако в комздрве отметили, что это только часть дел — остальные хранятся в больницах «до востребования», пока комитет не запросит ее. Их точное число в комитете не называли.

Напомним, по официальной статистике в Петербурге зафиксировано 178 случаев смерти от коронавируса. Комиссия ведет работу уже два месяца и сейчас приступила к изучению смертей, наступивших в конце мая. Эксперты работают удаленно и успевают в день рассмотреть от 10 до 30 дел.

В те дни, когда комиссия не работала, число подтвержденных смертей от коронавируса в Петербурге за сутки составило ноль человек. Например, в городское статистике нули присуствуют 1, 4 и 9 мая. Сколько умерло людей в эти дни — неизвестно.

Число медработников, скончавшихся в период и от коронавируса, по подсчетам комиссии составило девять человек.

Решение о том, умер заболевший от коронавируса или нет, принимают девять экспертов. Иногда к работе привлекают других специалистов, которые не состоят в комиссии. Возглавляет ее главный внештатный инфекционист Петербурга и Минобороны Константин Жданов. По сообщению «Фонтанки», в комиссию входят главный внештатный патологоанатом Маргарита Рыбакова, главный внештатный пульмонолог Ольга Титова, главный внештатный детский инфекционист Владимир Тимченко, главный внештатный детский пульмонолог Александр Орлов, инфекционист из детского научно-клинического центра инфекционных болезней Валерий Васильев, специалисты из больницы имени Боткина. Однако также неизвестно, насколько это соответствует действительности — комитет отказался называть имена людей, которые работают в этой комиссии.



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