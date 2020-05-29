В Петербурге от COVID-19 вылечилась блокадница. Ее легкие были поражены на 95%

Известно, что легкие Нины Валентиновны были поражены на 95%. В реанимацию она поступила месяц назад, лежала на аппарате ИВЛ и уже через две недели была переведена в инфекционное отделение. Сейчас состояние пенсионерки оценивают как удовлетворительное.

«Это огромная заслуга наших реаниматологов. Павла Игоревича Ермакова и его команды слаженной, они очень чётко работают по протоколу ведения коронавирусной инфекции, они всегда учитывают индивидуальные особенности пациента, и борьба за её жизнь была нешуточная. Но есть такой фактор, как внутренний стрежень и желание жить. Нина Валентиновна — боец», — рассказала журналистам телеканала «Санкт-Петербург» врач Марина Ерина, которая лечила женщину.

Нина Кременецкая окончила Первый медицинский институт, где получила диплом хирурга. Прошла путь от акушера до главного врача, работая в медицинских учреждениях Ленинграда-Петербурга, а также входила в состав фонда Ростроповича и Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей».

Сейчас, когда в мире бушует пандемия новой коронавирусной инфекции, старшее поколение наиболее уязвимо — риск летального исхода у людей старше 65-лет выше обычного. Однако уже зафиксировано несколько случаев, когда люди, отметившие свое 100-летие, побеждают коронавирус.

В конце апреля 101-летняя Анджелина Фридман, живущая в доме престарелых в штате Нью-Йорк, сумела победить коронавирус — она выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Это уже вторая эпидемия, которую пережила Анджелина. Она родилась в 1918 году, в разгар эпидемии испанского гриппа, и сразу после появления на свет заразилась им.

В начале мая 113-летняя Мария Бранияс, жительница города Олот в каталонской провинции Жирона, вылечилась от коронавируса. Местные власти называют Бранияс самой пожилой женщиной в Испании — за свою жизнь она пережила пандемию «испанки», гражданскую войну в Испании, а теперь и пандемию Covid-19.

13 мая из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, выписали москвичку Пелагею Пояркову. Она стала первой в России пожилым человеком, победившим коронавирус в 100 лет (да-да!).

А 19 мая две пациентки старше 100 лет, вылечившиеся от коронавируса, выписались из городской клинической больницы №52 в Москве. Одна из женщин недавно отметила 101-ый день рождения, вторая — ровно на полгода старше.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.