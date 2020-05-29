В Петербурге демонтировали памятник первостроителям города, установленный два дня назад



Для создания памятника в виде креста жители города использовали доски, побывавшие в море. Место было выбрано неслучайно — шесть лет назад в сквере на Сытинской улице археологи обнаружили останки десятков первых строителей города.

Щербаков рассказал, что сотрудники ЖЭКа забирали памятник около полуночи. Пообщаться с ними местным жителям не удалось. Вместе с крестом коммунальщики увезли «бумаги со сказкой детям об Иване, который строил город святого Петра», а также статью Ивана Широбокова и Евгении Учаневой о результатах изучения скелетных останков из коллективных захоронений.

Создатели несанкционированного памятника ранее заявляли, что останки первостроителей нужно перенести, а в сквере на Сытнинской организовать сквер с вечным огнем и памятным знаком в честь людей, возводивших Петербург.



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