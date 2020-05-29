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В Петербурге демонтировали памятник первостроителям города, установленный два дня назад

Монумент первостроителям города установили местные жители на Петроградской стороне два дня назад, однако уже сегодня коммунальные службы его демонтировали. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на очевидца Андрея Щербакова.


Для создания памятника в виде креста жители города использовали доски, побывавшие в море. Место было выбрано неслучайно — шесть лет назад в сквере на Сытинской улице археологи обнаружили останки десятков первых строителей города.

Щербаков рассказал, что сотрудники ЖЭКа забирали памятник около полуночи. Пообщаться с ними местным жителям не удалось. Вместе с крестом коммунальщики увезли «бумаги со сказкой детям об Иване, который строил город святого Петра», а также статью Ивана Широбокова и Евгении Учаневой о результатах изучения скелетных останков из коллективных захоронений.

Создатели несанкционированного памятника ранее заявляли, что останки первостроителей нужно перенести, а в сквере на Сытнинской организовать сквер с вечным огнем и памятным знаком в честь людей, возводивших Петербург.

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Рита Шмакова,
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