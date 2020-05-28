Стало известно, когда возобновится действие льготных проездных билетов в Петербурге

Неиспользованный с 28 марта 2020 года ресурс будет полностью восстановлен. Активировать льготный или бесплатный проездной билет в июне можно будет автоматически, то есть приложив карту. Если же в июне человек не воспользуется проездным, то сможет восстановить проезд по отдельному заявлению до 31 декабря. Подробности о том, как будет проходить процедура восстановления опубликуют на сайтах администрации, ГУП «Организатор перевозок» и метрополитена.

Проезд в пригородных поездах в обе стороны также восстановят для льготных категорий граждан в том случае, если начальный и конечный пункты поездки находятся в Петербурге. Та же схема будет действовать на маршруты пригородных автобусов.

Напомним, льготные проездные билеты отменили в Петербурге с 28 марта, когда была объявлена президентская нерабочая неделя. Позднее ограничения продлили на апрель и май. Ранее о том, что проездные билеты петербуржцев будут восстановлены сообщала пресс-служба вице-губернатора города Максима Соколова.

Всего на восстановление коммерческих проездных, по оценкам ведомства, смогут рассчитывать около 30 тысяч петербуржцев. Ранее стало известно, что в период пандемии городским метрополитеном продолжает пользоваться каждый пятый житель Петербурга.



«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.