Ограничения по коронавирусу смягчат в Петербурге с 1 июня

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — заявил губернатор Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге коронавируса.

Отмечается, что с 1 июня соблюдение самоизоляции будет носить рекомендательный характер для лиц страше 65 лет. Обязательное ношение масок и перчаток вновь останется обязательным только в общественных местах, транспорте и магазинах.

Также с лета откроются нотариальные и юридические конторы, а петербуржцам вновь разрешат посещать кладбиша, но обяжут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Следом Беглов также отметил тесную связь города и Ленинградской области, из-за которых Смольному и областным властям необходимо «четко координировать свои действия». Сейчас приоритетным направлением их работы станет определение зоны взаимного влияния распространения новой коронавирусной инфекции. В нее вошла вся территория города, а также Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы области.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин тоже объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в столице. С 1 июня там тоже откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, которые не предусматривают длительного контакта между клиентом и сотрудником. Например, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.