Под Петербургом открываются музеи и парки. Куда уже можно попасть?

30 мая запланировано открытие природного парка «Рускеала» в Карелии. Его пресс-служба отмечает, что пока они готовы принимать не более 300 человек ежедневно, что в разы меньше показателей прошлого года, когда в выходные парк посещало свыше двух тысяч гостей в день. При этом в местах, где возможен близкий контакт людей — например, при входе в парк или смотровой площадке — посетителей обяжут надеть маски и перчатки. Там же, где людей будет меньше и они смогут соблюдать дистанцию, использовать СИЗы не придется.

Для посещения уже доступны смотровая площадка башни Святого Олафа и Выборгский замок, однако экскрусии там доступны только на открытом воздухе — во дворе замка. Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре проводит экскурсии на открытом воздухе для групп численностью не более семи человек, в помещении могут находиться не более пяти. Всех просят использовать средства индивидуальной защиты.

Крепость Корела в Приозерском районе также принимает не более 200 туристов в день, при этом одновременно в помещении могут находиться до 10 человек, а на открытом воздухе — до 20 человек. В музее-заповеднике «Старая Ладога» действуют аналогичные правила — не больше 10 человек на экспозиции в помещении.