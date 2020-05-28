После отмены ряда ограничений, введенных в целях борьбы с пандемией коронавируса, в Карелии и Ленинградской области запускаются сразу несколько туристических объектов. Рассказываем, куда можно отправиться уже в эти выходные и какие правила придется соблюдать.
Под Петербургом открываются музеи и парки. Куда уже можно попасть?
30 мая запланировано открытие природного парка «Рускеала» в Карелии. Его пресс-служба отмечает, что пока они готовы принимать не более 300 человек ежедневно, что в разы меньше показателей прошлого года, когда в выходные парк посещало свыше двух тысяч гостей в день. При этом в местах, где возможен близкий контакт людей — например, при входе в парк или смотровой площадке — посетителей обяжут надеть маски и перчатки. Там же, где людей будет меньше и они смогут соблюдать дистанцию, использовать СИЗы не придется.
Для посещения уже доступны смотровая площадка башни Святого Олафа и Выборгский замок, однако экскрусии там доступны только на открытом воздухе — во дворе замка. Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре проводит экскурсии на открытом воздухе для групп численностью не более семи человек, в помещении могут находиться не более пяти. Всех просят использовать средства индивидуальной защиты.
Крепость Корела в Приозерском районе также принимает не более 200 туристов в день, при этом одновременно в помещении могут находиться до 10 человек, а на открытом воздухе — до 20 человек. В музее-заповеднике «Старая Ладога» действуют аналогичные правила — не больше 10 человек на экспозиции в помещении.
Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с предложением ускорить открытие доступа посетителей в музейные парки, в том числе, в Петербурге. «Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля», — сообщила она, однако в Смольном на это пока не отреагировали.
Ранее сегодня власти Петербурга сообщили, что в городе смягчат ограничения, введенные в целях борьбы с пандемией коронавируса. Подробности новых правил жизни в городе — по ссылке.
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