Для того, чтобы посетить онлайн-экскурсию, необходимо зарегистрироваться — запись на первую трансляцию уже открыта, а количество участников, которые смогут посмотреть ее, не ограничено. 29 мая зрителей проведут по дому акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19 — зданию в стиле неоклассицизм, возведенному в 1915 году по проекту архитектора Якова Гевирца. Проведет экскурсию историк Петербурга, исследователь и экскурсовод Людмила Сапрыкина. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте проекта или официальном YouTube-канале, начало в 19:00.

«Здание в стиле неоклассицизм подверглось небольшой перестройке — убрали мансарду. В остальном дом сохранился до наших дней в первоначальном «аскетичном» виде с прямоугольными балконами и колоннами без капителей. Внутренние помещения напротив отличает богатое убранство: эркеры, изразцовые камины, панели из красного дерева в гостиных, лепнина на потолках, мраморные ступени, зеркала во всю стену и витражи на окнах. Кстати, именно в этот дом приехал герой Сергея Бодрова навестить своего «брата» в культовом фильме нулевых», — рассказывают о доходном доме кураторы проекта «Открытый город».

За расписанием онлайн-экскурсий можно следить на сайте проекта. Также «Открытый город» планирует проводить онлайн-лекции — их запуск произойдет уже скоро. «К формату традиционных экскурсий мы обязательно вернемся, как только будут сняты ограничительные меры», — обещают кураторы проекта.