Проект «Открытый город» запустил онлайн-экскурсии по закрытым на время карантина особнякам, дворцам, доходным домам и другим памятникам культурного наследия. Первая трансляция пройдет уже в эту пятницу, 29 мая.
Проект «Открытый город» запустил онлайн-экскурсии по закрытым особнякам, дворцам и доходным домам Петербурга
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Фото: citywalls.ru
Для того, чтобы посетить онлайн-экскурсию, необходимо зарегистрироваться — запись на первую трансляцию уже открыта, а количество участников, которые смогут посмотреть ее, не ограничено. 29 мая зрителей проведут по дому акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19 — зданию в стиле неоклассицизм, возведенному в 1915 году по проекту архитектора Якова Гевирца. Проведет экскурсию историк Петербурга, исследователь и экскурсовод Людмила Сапрыкина. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте проекта или официальном YouTube-канале, начало в 19:00.
«Здание в стиле неоклассицизм подверглось небольшой перестройке — убрали мансарду. В остальном дом сохранился до наших дней в первоначальном «аскетичном» виде с прямоугольными балконами и колоннами без капителей. Внутренние помещения напротив отличает богатое убранство: эркеры, изразцовые камины, панели из красного дерева в гостиных, лепнина на потолках, мраморные ступени, зеркала во всю стену и витражи на окнах. Кстати, именно в этот дом приехал герой Сергея Бодрова навестить своего «брата» в культовом фильме нулевых», — рассказывают о доходном доме кураторы проекта «Открытый город».
За расписанием онлайн-экскурсий можно следить на сайте проекта. Также «Открытый город» планирует проводить онлайн-лекции — их запуск произойдет уже скоро. «К формату традиционных экскурсий мы обязательно вернемся, как только будут сняты ограничительные меры», — обещают кураторы проекта.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.
При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.
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