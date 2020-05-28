Художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт на трансформаторной будке на Греческом проспекте. Динозавр с трубкой и в костюме говорит о том, что люди «zasidelis» на карантине, и называет это время «питерюрским периодом». «А нужны комментарии?» — подписывают снимки новой работы художники.
На Греческом проспекте появился «засидевшийся» динозавр. Это новая работа петербургской команды HoodGraff, посвященная карантину
Ранее на трансформаторной будке, где теперь изображен «питерюрский период», художники создали портрет блюзового музыканта Би Би Кинга, который в конце 2019 года был закрашен и превращен в черное пятно. В процессе работы над новым стрит-артом участники объединения HoodGraff заметили голубя, сидящего на крыше соседнего здания, и окрестили его в историях на своей странице в Instagram «агентом ГАТИ».
Напомним, к 1 апреля художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт «Крутое пике» в сквере на Литейном проспекте. Работа обыгрывала любую жизненную ситуацию, вот несколько примеров, приведенных авторами: «Ты и твой кореш», «Мама, я теперь стример!», «Когда не успел обнулиться». Однако «Крутое пике» не продержалось и сутки — днем 2 апреля изображение закрасили ярко-желтой краской.
В апреле 2019 года «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример. Позже художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.
HoodGraff также восстановили стрит-арт-посвящение Сергею Бодрову — в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Теперь герой 90-х изображен в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы. А в сквере на Литейном проспекте художники оставляли свой стрит-арт и раньше — в разное время там появлялось изображение лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, портрет Альберта Эйнштейна и даже кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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