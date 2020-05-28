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На Греческом проспекте появился «засидевшийся» динозавр. Это новая работа петербургской команды HoodGraff, посвященная карантину

Художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт на трансформаторной будке на Греческом проспекте. Динозавр с трубкой и в костюме говорит о том, что люди «zasidelis» на карантине, и называет это время «питерюрским периодом». «А нужны комментарии?» — подписывают снимки новой работы художники.

  • Здесь и далее фото @myhoodisgood

Ранее на трансформаторной будке, где теперь изображен «питерюрский период», художники создали портрет блюзового музыканта Би Би Кинга, который в конце 2019 года был закрашен и превращен в черное пятно. В процессе работы над новым стрит-артом участники объединения HoodGraff заметили голубя, сидящего на крыше соседнего здания, и окрестили его в историях на своей странице в Instagram «агентом ГАТИ».

  • Здесь и далее скриншоты историй @myhoodisgood, @myhoodisgood.doc

Напомним, к 1 апреля художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт «Крутое пике» в сквере на Литейном проспекте. Работа обыгрывала любую жизненную ситуацию, вот несколько примеров, приведенных авторами: «Ты и твой кореш», «Мама, я теперь стример!», «Когда не успел обнулиться». Однако «Крутое пике» не продержалось и сутки — днем 2 апреля изображение закрасили ярко-желтой краской

В апреле 2019 года «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff  за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример. Позже художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.

HoodGraff также восстановили стрит-арт-посвящение Сергею Бодрову — в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Теперь герой 90-х изображен в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы. А в сквере на Литейном проспекте художники оставляли свой стрит-арт и раньше — в разное время там появлялось изображение лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, портрет Альберта Эйнштейна и даже кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

 

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Дарья Гладких,
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