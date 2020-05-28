Ранее на трансформаторной будке, где теперь изображен «питерюрский период», художники создали портрет блюзового музыканта Би Би Кинга, который в конце 2019 года был закрашен и превращен в черное пятно. В процессе работы над новым стрит-артом участники объединения HoodGraff заметили голубя, сидящего на крыше соседнего здания, и окрестили его в историях на своей странице в Instagram «агентом ГАТИ».