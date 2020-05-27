«Собака.ru» всегда оставалась на связи с городом, а в сложные времена это особенно важно. С начала эпидемии мы рассказывали о том, как поменялась жизнь петербуржцев из-за коронавируса, какие сложности они испытывают и каким видят свое будущее. Здесь мы собрали 12 таких историй, рассказанных благотворителями, жителями коммуналок, студентами и выпускниками школ и потомками легендарных династий.
12 историй: как петербуржцы от потомков знаменитых династий до бездомных справляются с эпидемией?
Потомки знаменитых династий
Алиса Бруновна Фрейндлих научилась новым технологиям, праправнук Федора Достоевского сейчас на Валааме, а сын Дмитрия Шостаковича строго соблюдает карантин – «Собака.ru» узнала у потомков знаменитых петербуржцев, как на них повлияла самоизоляция и что помогает им сохранять оптимизм.
Бездомные и те, кто им помогает
Благотворительные институции переживают сложные времена из-за пандемии коронавируса. Это коснулось и помогающей бездомным людям «Ночлежки». Хотя пожертвования, несмотря на кризис, поступают, ситуация не стабильна. «Собака.ru» узнала у директора «Ночлежки» Григория Свердлина, как каждый из нас может помочь.
«Добродомик» и нуждающиеся (теперь всех возрастов), которым он помогает
Создательница бесплатного кафе для пенсионеров «Добродомик» Александра Синяк сейчас ежедневно получает тысячи звонков. Дело в том, что все социальные службы и горячие линии города дают нуждающимся ее номер, так как никто больше не оказывает на безвозмездной основе системную помощь людям, которые оказались в сложной ситуации. «Собака.ru» ведет на сайте дневник Александры, в котором она рассказывает, как небольшая благотворительная организация кормит всех нуждающихся во время пандемии.
Жители коммуналки, общежития и хостела
«Собака.ru» поговорила с 6 петербуржцами, которых режим самоизоляции застал в не самых комфортных или нестандартных жилищных условиях: от художественной мастерской до рабочего общежития.
Студенты-медики, художники и балерины
Дистанционно учиться сейчас вынуждены все студенты, в том числе те, чьи профессии, на первый взгляд, совсем не приспособлены для этого. «Собака.ru» узнала, как Консерватория, Первый мед, академия русского балета и институт сценических искусств адаптировались к карантину.
Выпускники школ
В середине мая министерство просвещения перенесло сдачу ЕГЭ в 2020 году на неопределенный срок из-за пандемии и рассматривал разные даты для его проведения: от июня до сентября. Недавно стало известно, что экзамены начнутся 3 июля. О необходимости менять план поступления и попытках не перегореть в состоянии неизвестности «Собака.ru» рассказали ученики городских школ, а учитель составила четкую инструкцию, как действовать в сложившейся ситуации детям и родителям.
«Фонд друзей балтийской нерпы»
В единственном в России центре спасения балтийской нерпы по-прежнему работает всего два человека: это семейная пара зоологов Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. В этом году они столкнулись с колоссальным наплывом пациентов: для успешного выкармливания тюленями щенков им нужен крепкий лед, а его из-за аномально теплой зимы почти не было. «Собака.ru» поговорила с одной из основателей центра Еленой (и тюленем Крошиком!), а также узнала, как устроена работа центра в условиях карантина, какие детеныши сейчас в нем находятся и как ему можно помочь.
Пары и одиночки
Режим самоизоляции вынудил некоторые пары, даже не думавшие о совместной жизни, экстренно съехаться, а крепкие семьи наоборот — разъехаться из-за новых трагических обстоятельства. «Собака.ru» изучила весь спектр вариантов нового совместного быта петербуржцев: от самоизоляции с друзьями за городом, до вынужденного разъезда с пожилыми родителями и передачей сырников через багажник автомобиля.
«Упсала-цирк», в котором занимаются дети из групп социального риска и ребята с особенностями развития
Как и многие благотворительные и социальные проекты, «Упсала-цирк», в котором занимаются дети из групп социального риска и ребята с особенностями развития, переживает непростые времена из-за пандемии. Но «хулиганы», как называют артистов этого цирка, не унывают и заряжают оптимизмом других. «Собака.ru» узнала у директора и худрука проекта Ларисы Афанасьевой, что у них происходит и как каждый из нас может помочь.
Жертвы домашнего насилия
В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных для борьбы с распространением вируса COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом заявил генеральный секретарь ООН, а ранее о всплеске обращений заявляли полиция и кризисные центры многих стран мира. Не обошла проблема стороной и Россию, известно уже об одном убийстве. «Собака.ru» поговорила с психологом петербургского кризисного центра для женщин Елизаветой Великодворской о том, почему это происходит, можно ли предотвратить насилие и как комфортно сосуществовать вместе с партнером во время пандемии.
Выгорающие сотрудники компаний
Самая неочевидная трата для владельцев бизнеса в кризис — это оплата психотерапии сотрудников. Однако именно это может помочь компании справиться со сложными временами. «Собака.ru» рассказывает, как можно помочь людям справиться с выгоранием во время пандемии, а представители компаний объясняют, почему решили сейчас инвестировать в психологическое здоровье команды.
Работники вебкам-индустрии
Петербург — столица российского вебкама: нашем городе более 200 студий. Ежедневно мужчины, женщины и пары в них, а еще тысячи людей прямо из своих квартир за деньги делают то, что им скажут зрители по ту сторону экрана. «Собака.ru» поговорила с совладельцем сети вебкам-студий Йомо (имя героя изменено по его просьбе) о том, как устроена индустрия, что с ней произошло во время пандемии, жестоком отношении к моделям, прибыльности и законности вебкама в России.
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