12 историй: как петербуржцы от потомков знаменитых династий до бездомных справляются с эпидемией?

В единственном в России центре спасения балтийской нерпы по-прежнему работает всего два человека: это семейная пара зоологов Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. В этом году они столкнулись с колоссальным наплывом пациентов: для успешного выкармливания тюленями щенков им нужен крепкий лед, а его из-за аномально теплой зимы почти не было. «Собака.ru» поговорила с одной из основателей центра Еленой (и тюленем Крошиком!), а также узнала, как устроена работа центра в условиях карантина, какие детеныши сейчас в нем находятся и как ему можно помочь.