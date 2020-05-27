Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы

Режим ограничений, говорили они…

Стационары города работают с дичайшим перегрузом, тупо не хватает коек на все пневмонии, медицинский и вспомогательный персонал в огромном количестве находится на больничном.

Что же происходит в это время в Покровской больнице? А в это время, игнорируя призывы своего Патриарха, нарушая постановление губернатора. В конце концов, игнорируя здравый смысл, на территории дворика Покровской больницы, без соблюдения масочного режима, без соблюдения социальной дистанции происходит религиозный обряд.

Интересно, Бахолдина М.Н., как руководитель данной организации, в курсе, что происходит на территории вверенного ей учреждения или потеря управления полная? А если в курсе, то как сможет прокомментировать то, как грубо нарушаются законы и здравый смысл? И еще один вопрос — в случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесёт ответственность и где они будут лечиться? Я не против религии, я против попрания здравого смысла.