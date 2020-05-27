На территории Покровской больницы в Петербурге утром, 27 мая прошло богослужение. Фотографии происходящего опубликовал анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин, недавно переболевший коронавирусом.
«Режим ограничений, говорили они», — опубликованы фото богослужения, которое провели в Покровской больнице с нарушением социальной дистанции
Сергей Саяпин
Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы
Режим ограничений, говорили они…
Стационары города работают с дичайшим перегрузом, тупо не хватает коек на все пневмонии, медицинский и вспомогательный персонал в огромном количестве находится на больничном.
Что же происходит в это время в Покровской больнице? А в это время, игнорируя призывы своего Патриарха, нарушая постановление губернатора. В конце концов, игнорируя здравый смысл, на территории дворика Покровской больницы, без соблюдения масочного режима, без соблюдения социальной дистанции происходит религиозный обряд.
Интересно, Бахолдина М.Н., как руководитель данной организации, в курсе, что происходит на территории вверенного ей учреждения или потеря управления полная? А если в курсе, то как сможет прокомментировать то, как грубо нарушаются законы и здравый смысл? И еще один вопрос — в случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесёт ответственность и где они будут лечиться? Я не против религии, я против попрания здравого смысла.
Позднее стало известно, что главврач учреждения Марина Бахолдина знала о мероприятии. Представители Покровской больницы отметили, что и «на улице за забором больницы можно увидеть множество прохожих без средств индивидуальной защиты».
Службу проводил иерей Александр Машьянов. Он сообщил, что своим действием хотел поддержать медиков и пациентов, борющихся с коронавирусом.
В начале апреля персонал Покровской больницы рассказал, что не может получить необходимые средства индивидуальной защиты. Тогда главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных COVID-19 не принимает. У персонала также не было специального оборудования для подачи кислорода пациентам — он необходим для лечения. Подробную историю с обращением врачей Покровской больницы «Собака.ru» рассказывала здесь.
Позднее персонал Покровской больницы (130 медиков) вновь обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью. Они утверждали, что больница принимает больных COVID-19, а потому должна работать как инфекционный стационар, однако никаких мер для этого принято не было.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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