Аппарат вице-губернатора Эдуарда Батанова сообщает, что размер поправки составит 3,2 млрд рублей. Он сокращает налоговые и неналоговые доходы бюджета (это связано с проектом поддержки бизнеса при коронавирусе). На 3,9 млрд рублей, тем временем, увеличатся поступления из федерального бюджета. По сравнению с первой версией городского бюджета доходы Петербурга даже вырастут — на 0,7 млрд рублей.

Однако расходы увеличиваются сильнее — на 7,8 млрд. 1,9 млрд рублей потратят на лекарства для льготных категорий граждан, 1,6 — на субсидии поставщикам социальных услуг. Свыше 500 млн рублей уйдет на дополнительные выплаты сотрудникам учреждений образования, а более 300 — на организацию питания в детсадах и школах. Финансирование частных учреждений восстанавливается.

Часть выплат пойдет на дополнительные зарплаты медикам и соцработникам — порядка 3 млрд рублей. На оснащение медучреждений потратят свыше 780 млн, а на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 17,4 млн рублей.

Свыше 2 млрд рублей заложены на реализацию второго «антикризисного» пакета мер поддержки бизнеса, который утвердил Смольный. Большая часть этих денег уйдет на докапитализацию «Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» и «Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга» для предоставления льготных займов пострадавшему малому и среднему бизнесу. Ранее полная стоимость второго пакета поддержки бизнеса оценивалась более чем в 9 млрд.

Почти на 5 млрд рублей сократятся расходы на увеличение уставного капитала «Петербургского метрополитена». На обслуживание госдолга города также сократятся расходы — на 570 млн рублей.

В итоге городской бюджет будет выглядеть так: доходы – 573,8 млрд рублей (после первого чтения проекта корректировки было 573,1 млрд), расходы – 684,96 млрд руб.(677,1 млрд), дефицит – 111,1 млрд руб. (501,8 млрд рублей).



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