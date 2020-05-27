На 100 тысяч рублей оштрафовали НИИ имени Джанелидзе за нарушение санитарных норм во время пандемии

26 апреля Роспотребнадзор установил во время проверки, что часть персонала НИИ не использует средства индивидуальной защиты, а некоторые сотрудники носят маки с нарушением — открывая нос.

Столовой медицинского центра пользуются одновременно пациенты и медработники, а конференции врачей и медицинских сестер не отменены.

Также отмечается, что 11 мая прием пациентов, пусть и осуществлялся в специальных смотровых, но свою очередь люди ждали в общем зале.

Во время заседания представители Роспотребнадзора отметили, что большая часть нарушений, указаных в протоколах проверки была устранена, Напомним, в начале мая в НИИ им. Джанелидзе скончалась врач-гинеколог. Женщина стала четвертой его сотрудницей, скончавшейся в период пандемии коронавируса. Ранее профсоюз медсестер НИИ сообщал о смерти трех медсестер Валентины Шужиной, Ольги Новиковой и Татьяны Авдониной. По информации коллег и родных женщин, у них всех был подтвержден коронавирус.

За апрель случаев заражения коронавирусом в НИИ им. Джанелидзе было 111. На условиях анонимности сотрудники рассказывали, что руководство института закрывало на карантин несколько отделений, но официально об этом не сообщало.

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