Стало известно, из-за чего обрушились балконы на Кирочной улице



«Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина – нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было. Балкон шестого этажа начал падать, потянул за собой балконы нижних этажей», — сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Известно, что в 2001 году КГИОП включил шестиэтажный дом на Кирочной улице в перечень исторических построек.

Напомним, обрушение балконов произошло утром 26 мая. По сообщению МЧС, никто из прохожих не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели, а тротуар и проезжая часть были временно огорожены. Четыре повисших конструкции сотрудники МЧС снимали с помощью крана.

В Администрации также отметили, что после случившегося в районе будут проверены все старые балконы, так как 80% домов в Центральном районе города построены до 1917 года.



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