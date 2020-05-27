Рассадка в шахматном порядке и автокинотеатры: в Минкульте раскрыли подробности открытия кинозалов и театров

Несмотря на то, что решение об открытии кинотеатров каждый регион может принять по-разному, в Минкульте поддерживают идею запуска в стране автомобильных кинотеатров.

«Минкультуры России поддерживает инициативы, направленные на развитие новых форматов, в том числе возможное открытие автомобильных кинотеатров. Для этого необходимо провести совместную работу Минкультуры, Роспотребнадзора и региональных властей по доработке регионального законодательства и определению санитарно-эпидемиологических требований к запуску автомобильных кинотеатров», — сообщили в министерстве.

В случае, если с 1 июня ограничения по коронавирусу продлеваться не будут, начнется процесс поэтапного возобновления работы театров. Сначала на работу выйдет ограниченная часть коллектива, затем состоится общий сбор труппы в театрах и возобновятся репетиции. Однако, как отметили в Минкульте, будет соблюдаться жесткий график, исключающий пересечение артистов из разных спектаклей.

В августе Минкульт направит на согласование в Роспотребнадзор вариант рассадки зрителей и требования санитарной безопасности — как сообщила ранее министр культуры России Ольга Любимова, билеты на показы могут начать продавать по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места» — и, соответственно, рассаживать таким образом зрителей в шахматном порядке.

«Ориентировочно старт театрального сезона запланирован на сентябрь 2020 года. Федеральные театры провели масштабную работу и им удалось сохранить свои уникальные коллективы», — резюмировали в Минкульте.

Напомним, ранее стало известно, что министр культуры России Ольга Любимова планирует обратиться к Роспотребнадзору с просьбой разрешить доступ посетителей в музейные парки. Кроме того, Любимова заявила, что возвращаться к работе музеи начнут поэтапно и «смогут принять индивидуальных посетителей в середине июля только при условии, что ограничительные меры не будут продлены». Следом она добавила, что этот вопрос будет отдельно «прорабатываться» в Москве и Петербурге с местными властями.