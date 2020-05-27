Появилась интерактивная карта возраста петербургских домов

В основу интерактивной карты взяты данные технико-экономические паспорта многоквартирных домов, объектно-адресной системы Петербурга, геометрия карты OpenStreetMap и сайта CityWalls.ru. Собранная информация отсортирована по названию, году постройки, архитектору, стилю, адресу зданий.

В ходе составления карты Славин отметил два периода, когда в Петербурге велась активная застройка — 1917 и 2008 годы. «Провалы после революции, Великой Отечественной войны и распада Советского союза — логичны и читаемы. Как быть с двумя выбросами? Гипотеза такая — многие дома дореволюционной постройки помечены как 1917, всякие варианты «до/предположительно» я отмечал. 2008 год — это, и вправду, период активного строительства в Петербурге», — говорит картограф.

Как отметил автор проекта, интерактивной картой он не ограничится — планируется создать также ее бумажную версию. Работа над ней уже в процессе — карта предположительно получится размером 60 на 90 сантиметров. Уже сейчас можно приобрести постер, а следить за готовностью самой карты — по ссылке.

«В картографии очень люблю делать вещи осязаемые: печатные или деревянные. Чтобы можно было руками потрогать, на полку поставить или на стену повесить, например, и относительно холоден к мобильным и веб историям. Исходной идей было сделать бумажную карту центра П

Напомним, ранее петербуржец Станислав Чиганов создал интерактивную карту проходных дворов Петроградского района. Ее можно открыть в телефоне и гулять в определением геопозиции — и значительно сократить путь от Кронверкского до Левашовского проспектов. Карта позволяет сократить маршрут или пройтись новым путем. Но даже графически интересно посмотреть на то, как прямые улицы Петроградки пересекает изогнутая и нелинейная сеть проходных дворов и проездов.