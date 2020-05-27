«Собака.ru» проведет Instagram-конференцию в честь Дня города. В эфир выйдут Илья Варламов, Ольга Мнишко и Алексей Шишкин

«Собака.ru» запускает трехдневную Instagram-конференцию «Петербург будущего» в честь Дня города. В прямом эфире в аккаунте @sobaka_ru урбанист Илья Варламов, активистка Ольга Мнишко и краевед Алексей Шишкин обсудят, как изменится Петербург после пандемии коронавируса. Все совсем плохо? Какие хорошие новости? Как будет выглядеть Петербург будущего? И каким мы хотим его видеть? Кажется, это будут самые прямые эфиры, какие вы видели за карантин!