«Собака.ru» запускает трехдневную Instagram-конференцию «Петербург будущего» в честь Дня города. В прямом эфире в аккаунте @sobaka_ru урбанист Илья Варламов, активистка Ольга Мнишко и краевед Алексей Шишкин обсудят, как изменится Петербург после пандемии коронавируса. Все совсем плохо? Какие хорошие новости? Как будет выглядеть Петербург будущего? И каким мы хотим его видеть? Кажется, это будут самые прямые эфиры, какие вы видели за карантин!
«Собака.ru» проведет Instagram-конференцию в честь Дня города. В эфир выйдут Илья Варламов, Ольга Мнишко и Алексей Шишкин
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Фото: Shutterstock.com
В эфир уже вышла архитектурный критик Мария Элькина — вместе с редактором рубрики «Город» Ксенией Морозовой обсудили, что стамбульский сценарий для Петербурга категорически не желателен, у граждан появится больше общественной ответственности, а петербуржцы вышли из фазы консерватизма и теперь хотят больше современной архитектуры. Посмотреть запись эфира можно в IGTV @sobaka_ru.
- В среду, 27 мая, в 19:00 в эфир выйдет блогер и урбанист Илья Варламов — редактор рубрики «Город» Ксения Морозова покажет (удаленно!) лучшие общественные пространства Петербурга и попросит их прокомментировать.
- В четверг, 28 мая, состоится прямой эфир с участницей «Открытой лаборатории город» Ольгой Мнишко — начало в 11:00. С урбанисткой, которая занималась проектом благоустройства набережной реки Карповки и парка «Тучков Буян», поговорим о том, что сами петербуржцы ценят в городе и чего им сейчас не хватает.
- В пятницу, 29 мая, завершит онлайн-марафон Instagram-конференции «Петербург будущего» о городских движениях и человеческих поступках сооснователь краеведческой ячейки «Гэнгъ» Алексей Шишкин — начало в 11:00. Он расскажет о настоящем и будущем Петербурга с точки зрения краеведения и сохранения исторического наследия.
Все эфиры в рамках Instagram-конференции «Петербург будущего», посвященной Дню города, можно посмотреть в аккаунте «Собака.ru».
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