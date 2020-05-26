24 мая поэту и нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому могло бы исполниться 80 лет. В честь годовщины напротив дома Мурузи, где жил Бродский, появилась urban-фреска с изображением поэта — но меньше чем через сутки была замазана. На пропажу силуэта мгновенно отреагировали петербуржцы — всю ночь они приходили к месту, где располагалась фреска, и оставляли поверх свежей краски рукописные стихи.
«Замазан классик, будто высечен…»: на месте закрашенной фрески с изображением Бродского петербуржцы оставляют стихи
«Всю ночь на месте портрета Бродского горожане писали цитаты из его стихотворений и самовыражались по поводу закрашивания фрески. По трафарету, краской, фломастером, губной помадой. В 9 утра стена уже была чисто выкрашенной в тот же колер, что школа рядом. Теперь очевидна принадлежность стены образовательному учреждению — до инцидента она была выкрашена в тот же оранжевый цвет, что соседний бизнес-центр и как территория школы не воспринималась. Теперь люди приносят сюда цветы», — пишут сотрудники музея Бродского в «Полутора комнатах».
Фреска авторства петербургского бизнесмена Олега Лукьянова появилась вечером 24 мая, в день 80-летия со Дня рождения Иосифа Бродского. Уже утром 25 мая она была закрашена. Сделать это распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой она появилось — сославшись на то, что «в школе делать граффити нельзя: ни вывешивать, ни развешивать, ни писать». По словам самого Лукьянова, стена школы была выбрана им не случайно — по задумке автора фрески, Бродский «как бы приехал на улицу Пестеля и смотрел на свой же балкон, на свои полторы комнаты».
Напомним, открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. В январе 2020 года музей заработал в тестовом режиме. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
14 февраля 1960 года в Дворце культуры имени Горького прошло первое выступление Иосифа Бродского. Будущий нобелевский лауреат декламировал свои произведения в компании молодых и еще мало известных авторов в рамках конкурса «Турнир поэтов». Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспоминает, как это было. К 80-летию со Дня рождения Бродского литературный критик Анна Наринская опубликовала малоизвестное стихотворение поэта на смерть короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ранее произведение нигде не печаталось — как отмечает Наринская, «только дважды упоминалось». Оно обращено к поэту Анатолию Найману — отчиму критика.
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