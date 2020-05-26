«Всю ночь на месте портрета Бродского горожане писали цитаты из его стихотворений и самовыражались по поводу закрашивания фрески. По трафарету, краской, фломастером, губной помадой. В 9 утра стена уже была чисто выкрашенной в тот же колер, что школа рядом. Теперь очевидна принадлежность стены образовательному учреждению — до инцидента она была выкрашена в тот же оранжевый цвет, что соседний бизнес-центр и как территория школы не воспринималась. Теперь люди приносят сюда цветы», — пишут сотрудники музея Бродского в «Полутора комнатах».

Фреска авторства петербургского бизнесмена Олега Лукьянова появилась вечером 24 мая, в день 80-летия со Дня рождения Иосифа Бродского. Уже утром 25 мая она была закрашена. Сделать это распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой она появилось — сославшись на то, что «в школе делать граффити нельзя: ни вывешивать, ни развешивать, ни писать». По словам самого Лукьянова, стена школы была выбрана им не случайно — по задумке автора фрески, Бродский «как бы приехал на улицу Пестеля и смотрел на свой же балкон, на свои полторы комнаты».