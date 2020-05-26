В Петербурге разрешили проводить киносъемки группами не более 50 человек

Все участники процесса должны будут соблюдать необходимые и действующие во время пандемии санитарно-эпидемиологические требования, в том числе Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции — например, соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Как сообщают в Смольном, ежегодно Комитет по культуре согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов. Среднее количество членов съемочной группы в среднем составляет 50 человек. Уже сейчас поданы заявки на проведение съемок порядка 10 кинофильмов — в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Родитель» и «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Режиссер из-за пандемии остановил съемки масштабной военной драмы «Воздух», для которой создали более десяти полноразмерных моделей самолетов начала Великой Отечественной. Алексей Герман-младший рассказал «Собака.ru», о чем фильм, почему при его производстве планируют избежать компьютерной графики, какие сейчас есть сложности и возобновится ли работа над картиной.