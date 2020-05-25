В Петербурге завершается отопительный сезон. Он был самым долгим за 40 лет

Отмечатеся, что отопительный сезон 2019-2020 стал самым долгим за последние 40 лет. Его продолжительность составила 254 дня. В правительстве города это связали с холодным маем — в городе выпадал снег, а температура на улице опускалась до +2 градусов. В середине месяца синоптики тоже уже были убеждены в том, что этот месяц в Петербурге войдет в тройку самых холодных в XXI веке. Об этом рассказа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Конец месяца и начало лета, как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, будут теплыми. На выходных, 23 и 24 мая, воздух прогрелся до +17 градусов. Подобная погода, по данным сайта Северо-Западного гидрометцентра, сохранится и до конца месяца, а также в первые недели июня.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершили 13 мая. Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается при установлении среднесуточной температуры воздуха выше 10 градусов по Цельсию в течении трех суток. Однако многие петербуржцы уже жаловались на жару в помещениях еще до официальной «отмены» центрального отопления.

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге также перенесли подготовку к новому отопительному сезону. Ожидалось, что работы начнутся в апреля, однако их перенесли на лето.

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