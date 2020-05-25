В Ботаническом саду зацвела «Царица ночи». Она раскрыватся лишь раз в год



Селеницереус крупноцветковый, известный петербуржцам по неформальному названию «Царица ночи», выращивается в тропических оранжереях Ботанического сада БИН РАН с 1924 года — он попал в Петербург с побережья Карибского моря. Растение знаменито тем, что цветет только один раз в году. По городской традиции, в вечер и ночи его цветения Ботсад продлевает время своей работы и время впуска посетителей в оранжерею.

Напомним, в 2018 году в Ботаническом саду БИН РАН одновременно раскрылись три «Царицы ночи» — в ночь на 25 мая. Посмотрите наш фоторепортаж, как это было годом ранее. В конце апреля этого года сотрудники Ботанического сада Петра Великого обнаружили утиное гнездо в нескольких метрах от здания Гербария на Аптекарском острове. Впервые птица подобралась так близко к постройкам, она обустроилась под кустом рододендрона.



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