Сегодня, 25 мая, в Ботаническом саду БИН РАН на улице Профессора Попова, 2 расцвела «Царица ночи». Ее бутон раскрывается только один раз в году и радует своей красотой лишь несколько часов. По этому случаю оранжерея обычно работает по продленному графику, однако в этом году из-за коронавируса единственными зрителями события стали сотрудники сада.
В Ботаническом саду зацвела «Царица ночи». Она раскрыватся лишь раз в год
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Здесь и далее фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН
Однако желающие увидеть, как раскрывается бутон у знаменитого кактуса, все равно смогут это сделать. В официальной группе Ботанического сада во «ВКонтакте» опубликовали видео с «Царицей ночи». Ролик снят крупным планом, поэтому можно в мелочах рассмотреть момент, когда цветок медленно раскрывается.
Селеницереус крупноцветковый, известный петербуржцам по неформальному названию «Царица ночи», выращивается в тропических оранжереях Ботанического сада БИН РАН с 1924 года — он попал в Петербург с побережья Карибского моря. Растение знаменито тем, что цветет только один раз в году. По городской традиции, в вечер и ночи его цветения Ботсад продлевает время своей работы и время впуска посетителей в оранжерею.
Напомним, в 2018 году в Ботаническом саду БИН РАН одновременно раскрылись три «Царицы ночи» — в ночь на 25 мая. Посмотрите наш фоторепортаж, как это было годом ранее. В конце апреля этого года сотрудники Ботанического сада Петра Великого обнаружили утиное гнездо в нескольких метрах от здания Гербария на Аптекарском острове. Впервые птица подобралась так близко к постройкам, она обустроилась под кустом рододендрона.
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