В возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов

«Александр Павлович был прекрасным организатором — сумел собрать команду людей, по-настоящему любящих свой город и преданных ему. Ставил масштабные задачи и контролировал высокий уровень их выполнения», — отметили в комитете.

Викторов закончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института и начал профессиональную деятельность в 1978 году. Занимался жилым и городским строительством в Петербурге и Ленинградской области. Комитет по градостроительству и архитектуре города он возглавлял с 2004 по 2008 год. Он также был почетным архитектором России, профессором Международной академии архитектуры, членом правлений Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского союза архитекторов.



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