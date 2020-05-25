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В возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов

На 66 году жизни скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов. Об этом сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре. 

«Александр Павлович был прекрасным организатором — сумел собрать команду людей, по-настоящему любящих свой город и преданных ему. Ставил масштабные задачи и контролировал высокий уровень их выполнения», — отметили в комитете. 

Викторов закончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института и начал профессиональную деятельность в 1978 году. Занимался жилым и городским строительством в Петербурге и Ленинградской области. Комитет по градостроительству и архитектуре города он возглавлял с 2004 по 2008 год. Он также был почетным архитектором России, профессором Международной академии архитектуры, членом правлений Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского союза архитекторов.
 

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Рита Шмакова,
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