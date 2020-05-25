На 66 году жизни скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов. Об этом сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.
В возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов
«Александр Павлович был прекрасным организатором — сумел собрать команду людей, по-настоящему любящих свой город и преданных ему. Ставил масштабные задачи и контролировал высокий уровень их выполнения», — отметили в комитете.
Викторов закончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института и начал профессиональную деятельность в 1978 году. Занимался жилым и городским строительством в Петербурге и Ленинградской области. Комитет по градостроительству и архитектуре города он возглавлял с 2004 по 2008 год. Он также был почетным архитектором России, профессором Международной академии архитектуры, членом правлений Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского союза архитекторов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.