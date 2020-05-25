Власти Петербурга предоставят арендную отсрочку городским учреждениям культуры и образования

15 апреля Законодательное собрание Петербурга приняло закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов», согласно которому малый и средний бизнес может не платить аренду городской недвижимости до 30 июля 2020 года. В мае правительство Петербурга утвердило второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки бизнеса. Он дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам 11 мая.

Несмотря на оказанную поддержку, различные магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте. По мнению экспертов в сфере недвижимости и ретейла, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота — как минимум, на ближайшие полгода-год.

Ранее с просьбой оказать поддержку в период пандемии к правительству Петербурга обратились отельеры города, рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии, кинотеатры, которые заявили, что из-за ограничительных мер могут навсегда закрыться, представители книжного бизнеса, частные учреждения культуры Петербурга, а также автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания». А мебельные магазины Петербурга потребовали разрешить им открыться. Иначе кризис «не переживут две трети компаний».