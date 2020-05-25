24 мая поэту и нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому могло бы исполниться 80 лет. В честь годовщины напротив дома Мурузи, где жил Бродский, а сейчас располагается музей его имени, бизнесмен Олег Лукьянов разместил свою новую работу — фреску с портретом поэта. Однако изображение не продержалось и суток — закрасить его распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось.
На Пестеля фреску с изображением Бродского, созданную к 80-летию поэта, закрасили меньше чем через сутки
«Граффити-портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи как раз во время нашего прямого эфира. Пока шла премьера песни Басты, мы заметили с балкона Полутора комнат, что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея», — поделились в музее Бродского в воскресенье, 24 мая.
Уже сегодня утром, 25 мая, фреска была закрашена. «Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11:38. В 10:00 Бродский еще был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор», — рассказали сотрудники «Полутора комнат».
Закрасить фреску распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой она появилось. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — ответила «Фонтанке» завхоз школы, которая и дала распоряжение закрасить стрит-арт-наклейку.
По словам самого Лукьянова, стена школы была выбрана им не случайно — по задумке автора фрески, Бродский «как бы приехал на улицу Пестеля и смотрел на свой же балкон, на свои полторы комнаты».
«Обидно, что его не просто закрасили, а еще забетонировали — штукатуркой сантиметровой цементной укатали, как саркофагом накрыли. Как будто это радиоактивная какая-то история. Хочется вернуть работу на это же самое место, хотя бы в виде временной инсталляции. Мне кажется, это самое место для портрета. Надо усадить всех за стол переговоров и решить вопрос. Хотя бы день можно было дать постоять, раз день рождения», — рассказал бизнесмен.
Напомним, открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. В январе 2020 года музей заработал в тестовом режиме. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
14 февраля 1960 года в Дворце культуры имени Горького прошло первое выступление Иосифа Бродского. Будущий нобелевский лауреат декламировал свои произведения в компании молодых и еще мало известных авторов в рамках конкурса «Турнир поэтов». Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспоминает, как это было. К 80-летию со Дня рождения Бродского литературный критик Анна Наринская опубликовала малоизвестное стихотворение поэта на смерть короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ранее произведение нигде не печаталось — как отмечает Наринская, «только дважды упоминалось». Оно обращено к поэту Анатолию Найману — отчиму критика.
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