«Граффити-портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи как раз во время нашего прямого эфира. Пока шла премьера песни Басты, мы заметили с балкона Полутора комнат, что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея», — поделились в музее Бродского в воскресенье, 24 мая.

Уже сегодня утром, 25 мая, фреска была закрашена. «Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11:38. В 10:00 Бродский еще был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор», — рассказали сотрудники «Полутора комнат».

Закрасить фреску распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой она появилось. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — ответила «Фонтанке» завхоз школы, которая и дала распоряжение закрасить стрит-арт-наклейку.

По словам самого Лукьянова, стена школы была выбрана им не случайно — по задумке автора фрески, Бродский «как бы приехал на улицу Пестеля и смотрел на свой же балкон, на свои полторы комнаты».

«Обидно, что его не просто закрасили, а еще забетонировали — штукатуркой сантиметровой цементной укатали, как саркофагом накрыли. Как будто это радиоактивная какая-то история. Хочется вернуть работу на это же самое место, хотя бы в виде временной инсталляции. Мне кажется, это самое место для портрета. Надо усадить всех за стол переговоров и решить вопрос. Хотя бы день можно было дать постоять, раз день рождения», — рассказал бизнесмен.