Парадную дверь доходного дома Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице в Петербурге отреставрируют

«Мы создадим проект с остеклением: такое решение исторически достоверное и помогает сделать парадную безопасней и светлее. Исторически почти вся дверь была остеклена, глухой была лишь нижняя филенка — именно так мы и будем воссоздавать входную группу. Как и большинство дореволюционных дверей, она будет отделана дубом. Предположительно исторически двери были покрыты олифой с «коньячным» оттенком. После реставрационных работ к двери будет подключена система домофон», — рассказали в фонде.

Для того, чтобы поддержать проект, можно отправить пожертвование на странице сбора средств.

Собственный доходный дом Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице, 18 построен по проекту инженера-архитектора Эрлиха Александра Марковича в 1910 году. Одно из архитектурных отличий здания — портал, украшающий вход в парадную. Он выполнен в духе северного модерна, украшен рустовкой и природными мотивами. В настоящий момент силами местных жителей идет реставрация внутренней двери и тамбура, сохранившихся со времен постройки дома. Мастера уже приступили к работам — входную группу демонтировали и увезли в мастерскую, тамбур будут реставрировать без демонтажа.