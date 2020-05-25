Артисты Упсала-Цирка приедут к подопечным организации «Перспективы», которые находится на строгом карантине в детском доме-интернате №4 города Павловска, доме-интернате №5 в Пушкине или дома с родителями. Они не могут выйти на улицу, поэтому артисты труппы цирка поднимутся к нам на пожарном кране, чтобы показать перформанс прямо перед окнами — а в это время на крыше машины будет играть живая музыка.

Маршрут машины с актерами Упсала-Цирка стартует 27 мая в 12:00. Все желающие могут также выглянуть в окно и стать зрителями перформанса. «Мы считаем, что дети с инвалидностью не должны жить взаперти, они должны рано или поздно выйти из тех условий, в которых они живут. «Коля» должен выйти, мы этого очень хотим», — говорят в цирке.

Напомним, в апреле 2019 года «Упсала-Цирк» провел благотворительный онлайн-баттл — в прямом эфире артисты показали свои лучшие цирковые и акробатические трюки, а все собранные средства были направлены на поддержку фонда. Ранее Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье», снятый совместно с артистами петербургского «Упсала-Цирка» — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии.

В сентябре «Упсала-Цирк» запустил набор в новую группу хулиганов — для будущих артистов разработана пятилетняя программа, в которой дети из разных социальных групп будут заниматься цирком, выходить на сцену и творчески развиваться. А еще посмотрите, как эпично Shortparis и «Упсала-Цирк» закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2018 году — музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.